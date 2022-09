C’est avec raison que les agriculteurs ont réagi négativement à l’initiative dite «contre l’élevage intensif». Leur labeur est si dur, leurs profits – quand il y en a – si maigres, au point de devoir dépendre de subventions substantielles de la Confédération pour avoir une vie décente. Car les auteurs de l’initiative auraient dû mieux cerner leur cible, à savoir les industriels de l’agroalimentaire qui contrôlent la filière en aval des éleveurs, ceux qui profitent de leur dur labeur et indirectement des subventions qu’on leur octroie, ceux qui ne travaillent pas avec des êtres vivants mais avec de la matière devenue inerte, les transformateurs, les distributeurs. Comment voulez-vous qu’un éleveur – même bio – se mette à dos ses clients?

Il n’y a guère que deux chiffres clefs qui sont divulgués: le prix de revient de l’éleveur, donc son coût, et le prix facturé au consommateur. Les autres prix le long de la filière ne sont pas connus, en particulier le prix de vente de l’éleveur pour son bétail ou son lait. Celui-ci est fixé par les associations faîtières de ces branches dans lesquelles sont fortement représentés les industriels de l’agroalimentaire.

Ce manque de transparence doit être corrigé, même s’il s’agit d’une intrusion dans le secteur privé et dans le principe de la liberté contractuelle. À cela s’ajoute le manque de connaissance du public des conditions d’élevage autorisées par l’Ordonnance sur la protection des animaux, laquelle, enfouie dans ses annexes, détermine au centimètre près l’espace vital de chaque animal et toutes ses contraintes de vie, de mouvement, d’accès, ou non, à l’air, à l’herbe, à la lumière.

Si l’on forçait le consommateur à visionner une vidéo de certains élevages pendant qu’il mange son hamburger, sans doute qu’il s’arrêterait net de manger. Le problème est que les éleveurs «intensifs» ne veulent surtout pas qu’on sache ce qui se passe derrière leurs portes fermées au public et aux journalistes. Et, lorsqu’une personne a le courage de percer les barricades pour prendre des photos, les images sont si horribles que presque personne n’a le courage de les regarder.

Ce sont les conditions de détention permises dans l’Ordonnance sur la protection des animaux qui sont en contradiction avec les obligations de la Confédération stipulées dans la Constitution («encourager les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuse de l’environnement et des animaux», art. 104 al3b), et dans la loi sur la protection des animaux («soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat», art. 2 al.1b bis). Ceci porte à croire que, quels que soient les textes de lois, tout repose sur le bon vouloir du Conseil fédéral et son interprétation du bien-être animal, sans nécessité de faire référence à des critères objectifs établis scientifiquement par des vétérinaires et experts en physiologie, neurologie, éthologie. Donc, l’ordonnance d’exécution pèse plus lourd que la loi et la Constitution!

Peut-être que nos lois, relativement à d’autres, sont plus sévères; elles demeurent néanmoins intolérables dans l’absolu, dans leur cruelle réalité inconnue du public. C’est comme si un État s’octroyait en bonne conscience le droit de torture sur un être humain au motif qu’il interdit la peine de mort permise par d’autres États.

Tessie Arpels Afficher plus Activiste pour le bien-être animal.

