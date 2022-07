Nombre d’études scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences du changement climatique, dont HES des Sciences Appliquées de Zurich, Greenpeace, GIECC, OCDE, l’OMC, WWF. Leurs recommandations : des élevages moins intensifs non axés sur le rendement, une transition vers des protéines végétales et le développement de nouveaux concepts de production agricole. Les rapports mandatés par la Confédération auprès d’institutions suisses (AGROSCOPE, AGRIDEA) arrivent aux mêmes conclusions, mais ne sont pas mises en œuvre.

L’initiative sur l’élevage intensif ne préconise pas la fin de l’élevage mais son redimensionnement afin de protéger le bien-être animal et nos ressources naturelles – eau, air, terre - donc notre bien-être. Elle souhaite imposer des normes bio à la production suisse et importée de viande, d’œufs et de lait. Cela est compatible avec nos accords internationaux: l’OMC prévoit des exceptions fondées sur la protection de la morale publique, la protection de la population, des végétaux, des animaux et des ressources naturelles (art XX du GATT). En revanche, 7 milliards de francs de subventions à l’agriculture est un sujet de grande discorde entre la Suisse et l’OMC.

Selon plusieurs études fédérales (OFEV, OFAS), un élevage moins intensif récupérerait des terres pour des cultures aptes à alimenter la population et les animaux. Les élevages ne viseraient plus la rentabilité par des engraissements ultra rapides et n’obligeraient plus l’importation de quantités croissantes de fourrage concentré, céréales et soja) qui nous rendent dépendants des chaînes d’approvisionnement. La sécurité alimentaire n’est pas synonyme de production maximale mais plutôt de capacité d’adaptation à des facteurs nouveaux, tels une guerre en Europe, un virus dévastateur et des changements climatiques. Actuellement le prix des céréales flambe ; d’où la réintroduction de farines animales interdites depuis «la vache folle». Est-ce raisonnable?

«Comme nous, l’animal éprouve douleur, anxiété, terreur, attachement, solitude, quiétude et stress. Dénué de paroles, il est à notre merci.»

Les effets de l’élevage intensif sont dévastateurs: l’entassement des animaux est source de maladies (dont certaines transmissibles à l’homme) et nécessite la prise d’antibiotiques qui se déversent dans nos rivières et dans nos assiettes. L’élevage consomme d’énormes quantités d’eau (1 litre de lait requiert 1000 litres d’eau) et génère plus de gaz à effet de serre que l’industrie de transport. 75% des émissions d’ammoniac proviennent de l’élevage et génèrent des pluies acides qui perturbent la photosynthèse et les éléments nutritifs du sol. Les prix augmenteraient, mais ce serait pour des produits sains, locaux et respectueux de la nature. La médecine conseille d’ailleurs de manger moins de viande. D’une manière générale, l’augmentation des prix de vente au consommateur pourrait être fortement réduite par davantage d’équité et de transparence dans la répartition des profits sur la filière agricole (producteur, transformateur, distributeur).

Ne pas oublier le bien-être animal que nous avons l’obligation de protéger d’après la Constitution, la Loi sur l’Agriculture, l’Ordonnance sur la Protection de la Nature, et peut-être notre conscience? Comme nous, l’animal éprouve douleur, anxiété, terreur, attachement, solitude, quiétude et stress. Dénué de paroles, il est à notre merci. Tout se lit dans son regard et se dit dans ses cris.

Dorénavant, les milliards de deniers du contribuable devraient être alloués en priorité à l’agriculture bio, la recherche et développement, l’accompagnement de tous ceux qui devront se reconvertir, et non plus financer la publicité trompeuse de Proviande et Swissmilk au prétexte de vouloir inciter le consommateur à acheter « suisse» ; cela ne fait que soutenir la demande pour des produits issus d’animaux au lieu d’encourager une transition vers une alimentation plus végétale.

Tessie Arpels

