Littérature – Elena Ferrante recrée dans son nouveau roman la magie de «L’amie prodigieuse» «La vie mensongère des adultes» reprend tous les motifs chers à l’auteur·e toujours dissimulé·e par son pseudonyme. Pascale Zimmermann Corpataux

«La vie mensongère des adultes» Éd. Gallimard, 404 p. DR

Pour faire court, «La vie mensongère des adultes», c’est la réduction, au sens culinaire, de «L’amie prodigieuse». Tous les ingrédients mitonnés sur soixante ans par Elena Ferrante dans la saga en quatre volumes, elle les fait revenir à feu vif dans ce nouveau roman qui vient de paraître en français. Ils en sortent forts en saveurs, intenses en couleurs. Ceux qui n’ont jamais lu l’auteur·e toujours caché·e derrière un pseudonyme trouveront dans «La vie mensongère des adultes» une très savoureuse manière de goûter son univers.

Elena Ferrante reprend ici les paires antagonistes qui lui sont chères: le Naples des beaux immeubles tournés vers la mer et le Naples crasseux des quartiers populaires, l’italien de l’école et le dialecte de la rue, les intellos et les ouvriers, la beauté et la laideur, les filles et les garçons, la loyauté et l’adultère, le raffinement et la vulgarité, la religion et le sexe, l’engagement politique et la futilité. A priori, ces mondes sont soigneusement compartimentés, mais un petit coup d’ongle, et les cloisons se fendillent.

La condamnation du père

Giovanna a 15 ans. Elle grandit sans heurt entre deux parents cultivés et aimants. Et puis un soir, ces mots à son propos tombent de la bouche de son père: «Elle est en train de prendre les traits de Vittoria.» Vittoria, c’est la sœur haïe, pis, méprisée. Violente, inculte, grossière et laide, cette tante occultée sur les photos par un rectangle au feutre noir exerce immédiatement sur l’adolescente cette fascination que ressentent les enfants pour les ogres.

Expulsée d’un bonheur qu’elle croit naïvement sans nuage, la jeune fille renoue avec Zia Vittoria et le quartier, miteux mais vivant, des origines paternelles. En ouvrant la boîte interdite du passé, elle découvre des secrets de famille, des trahisons et des mensonges qui la propulsent dans la vie des adultes, pas toujours belle à voir: «[…] que se passait-il dans le monde des adultes, dans la tête de ces personnes très raisonnables, dans leurs corps pétris de savoir? Comment était-il possible qu’ils soient parmi les moins fiables des animaux, pires encore que des reptiles?»

La liberté par l’éducation

Giovanna explore d’autres amitiés que celles de l’enfance, le sexe un peu sale et grossier de garçons frustes, l’amour éthéré pour un jeune homme adulé. Féministe dans un milieu qui ne l’est pas, elle trace sa voie, seule, par l’étude et la lecture, et brise toute illusion de confort avec cette question: «[…] était-on davantage dans le vrai lorsqu’on voyait toute chose clairement, ou bien lorsque les sentiments les plus puissants et les plus intenses – la haine, l’amour – nous aveuglaient?»