L’effritement continu du Centre, marqué par un nouvel accès de faiblesse aux dernières élections cantonales, a jeté ce parti et le PLR, en décroissance lui aussi, dans les bras de l’UDC et du MCG. Une autre étape sera peut-être franchie lors des élections au Conseil national avec un apparentement général.

La fin de l’endiguement de la droite populiste et néoconservatrice à Genève s’explique aussi par des facteurs conjoncturels, comme le choc provoqué par la brève majorité de gauche au Conseil d’État ou le lancement d’une multitude d’initiatives fiscales. Bien sûr, les perspectives réelles de bouleversement étaient limitées, mais une grande peur a saisi les possédants, les poussant à l’union.

L’accord de la droite élargie pour les élections nationales n’est pas encore conclu, mais il est probable. Dépourvu de contenu programmatique, il est motivé par le fait que chacun est persuadé qu’il tirera plus les marrons du feu que l’allié. Dos au mur avec un seul siège au National et de mauvais résultats cantonaux, Le Centre estime qu’il ne peut plus se payer le luxe du refus. Le PLR non plus. Et après tout, l’adversaire principal est à gauche, n’est-ce pas?

On verra bien en août si l’accord est conclu et cet automne s’il est gagnant pour les nouveaux coalisés. Mais si Le Centre et le PLR servent d’appoint pour renforcer les forces antieuropéennes, antiécologiques et de facto prorusses, ils auront bonne mine.



Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

