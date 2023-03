Plus que sept jours avant les résultats du premier tour des élections cantonales. Dimanche, nous connaîtrons la composition du nouveau Grand Conseil. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tension monte. Vendredi soir, lors de l’ultime séance de la législature, Nathalie Fontanet a vu rouge. Ce qui ne ressemble guère à cette magistrate, d’ordinaire si calme… et ayant, de surcroît, de fortes chances d’être réélue.

Il faut dire que la gauche et le MCG ont tenté de faire le forcing, juste avant les élections, pour protéger les fonctionnaires, absents pour des raisons de maladie ou d’accident, contre un licenciement pendant sept cent trente jours.

Impossible de gérer les ressources humaines du Canton, s’emporte l’élue libérale. Estimant que l’on marchait sur la tête, elle et ses collègues du Conseil d’État ont repoussé le vote final. Autoritarisme à la Macron, ripostaient samedi les syndicalistes.

Dans cette atmosphère électrique à la française, les près de 700 candidats au Législatif rêvent, eux, de figurer parmi les 100 parlementaires le 2 avril. Et dans cette dernière ligne droite, ils ne ménagent pas leurs efforts pour glaner quelques voix.

Vendredi soir toujours, Ensemble à Gauche, menacé d’être exclu du parlement, s’activait ainsi à Bel-Air. Il est aussi question de défense du personnel. Après la débâcle de Credit Suisse, les manifestants veulent interdire au nouveau mammouth UBS de «licencier ses employés avant la mise sur pied d’un plan de reconversion financé par la suppression des bonis octroyés à ses dirigeants».

Peu de monde présent, mais des mots forts qui pourraient séduire de nombreux supporters. Un précieux rendez-vous avec la population que les partis ont poursuivi tout au long du week-end dans les rues de Genève. La «Tribune» y était.

