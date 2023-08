Élections fédérales – Les Verts genevois partent tambour battant En marge de l’affaire Fischer, les écologistes lancent leur campagne pour les élections fédérales d’octobre. Judith Monfrini

De gauche à droite: Delphine Klopfenstein Broggini, Isabelle Pasquier-Eichenberger et Nicolas Walder. LUCIEN FORTUNATI

Un coup de vent subit s’est levé sur l’île Rousseau durant le lancement de campagne fédérale des Verts genevois. Avec quelques gouttes de pluie en prime… Fallait-il y voir une métaphore des turbulences que traverse le parti à la suite des révélations sur leur collègue Fabienne Fischer? L’ancienne conseillère d’État est accusée d’avoir utilisé les ressources de son département dans sa campagne électorale et d’avoir favorisé des associations proches de son compagnon.

Cette situation délicate n’a pas découragé les trois sortants du Conseil national – Isabelle Pasquier-Eichenberger, Delphine Klopenstein Broggini et Nicolas Walder – d’exposer avec force les points saillants de leur campagne.

Seule absente, la conseillère aux États, Lisa Mazzone, retenue par un meeting en Suisse allemande. En tout, 43 candidats seront présents sur les différentes listes vertes.

Loi spéciale canicule

Le thème tombe à pic, après cinq jours consécutifs de chaleur extrême en Suisse. La candidate sortante au Conseil national et présidente des Verts genevois Delphine Klopfenstein Broggini, souhaite proposer à la prochaine session du parlement en septembre une loi qui permettra de prendre des mesures urgentes et fortes pour s’adapter aux périodes de canicule.

«La météo est de plus en plus déréglée et les chaleurs vont se répéter, selon les scientifiques. On n’a jamais consommé autant d’énergie fossile que l’an dernier et la concentration de CO₂ dans l’atmosphère est beaucoup trop élevée.» La loi canicule permettra d’harmoniser les mesures entre les cantons et de les planifier au niveau national.

L’arborisation des villes, la végétalisation des toits ou encore la création de points d’eau figurent parmi les propositions. Pour elle, le moment est historique. «C’est la première fois depuis deux jours que l’école obligatoire est devenue facultative à cause de la chaleur.»

Demi-tarif CFF pour tous

L’autre mesure phare proposée par Isabelle Pascquier-Eichenberger s’attaque au coût du billet de train. Elle propose d’abolir le demi-tarif et de réduire les prix de moitié pour tous les usagers. «La principale source de pollution provient du trafic routier, il est responsable de 35% des gaz à effets de serre, souligne l’écologiste. Il faut changer de cap, de politique de mobilité, pour respecter les accords de Paris.»

Elle propose également de s’attaquer aux «prix excessivement gonflés des produits agricoles sous le couvert de pénuries».

Renforcer les liens européens

Pour Nicolas Walder, il est indispensable de «renforcer la coopération internationale.» Il souhaite développer l’axe européen et se rapprocher des programmes «dont la Suisse ne fait pas partie», comme l’alliance solaire qui vise à couvrir les toits en Europe ou celui qui favorise la création d’éoliennes.

