Élections fédérales – Albert Rösti à Carouge pour lancer la campagne de l’UDC genevoise Le conseiller fédéral est venu soutenir ses troupes lors d’une soirée, pour le bonheur de ses fans genevois, à commencer par Céline Amaudruz. Antoine Grosjean

La présidente de l’UDC genevoise et conseillère nationale, Céline Amaudruz, et le conseiller fédéral Albert Rösti n’ont eu de cesse de se jeter des fleurs mutuellement. KEYSTONE

Telle une star, Albert Rösti s’est fait attendre. Quand la limousine aux vitres teintées du conseiller fédéral fait son apparition sur l’esplanade de la salle des fêtes de Carouge, ce lundi à 19 h 10, cela ne fait déjà pas loin de deux heures que l’apéritif offert à la population pour le lancement de campagne de l’UDC aux élections fédérales a commencé.

L’arrivée du Bernois est chaleureusement applaudie par la petite centaine de personnes présentes. Ce n’est pas le bain de foule que certains auraient peut-être espéré, l’assistance étant principalement composée de membres, d’élus et de candidats du parti, venus pour le repas de soutien – à 100 francs la place – suivant l’apéro.

«Si je reçois un téléphone de Céline Amaudruz me demandant de venir à Genève, je ne peux pas dire non.» Albert Rösti, conseiller fédéral

Mais l’ambiance est détendue, sans personne pour jouer les trouble-fêtes, comme c’est parfois le cas lors des rassemblements du parti agrarien. «Nous n’avons pas fait beaucoup de publicité pour cette soirée, confie le député Lionel Dugerdil. Nous ne voulions pas attirer les éternels manifestants anti-UDC.»

Pour sa part, la conseillère nationale et présidente de l’UDC genevoise, Céline Amaudruz, ne s’en faisait pas trop, persuadée que la venue d’Albert Rösti à Genève ne susciterait pas de levée de boucliers, surtout après son annonce d’investissements importants dans le rail en Suisse romande. Et de fait, si la population ne s’est pas déplacée en masse, les agents en civil de la Sûreté genevoise n’ont pas non plus le moindre activiste antifa à se mettre sous la dent.

Un honneur pour l’UDC genevoise

Ambiance familiale, donc. Céline Amaudruz, en maîtresse de cérémonie, donne du «Albert» par-ci, «Albert» par-là, louant le pragmatisme de «son» président, dont elle a été l’adjointe quand il était à la tête de l'UDC suisse. Celui-ci – qui ne tarde pas à tomber la veste, vu la chaleur ambiante – le lui rend bien. «Si je reçois un téléphone de Céline me demandant de venir à Genève, je ne peux pas dire non», lâche le Bernois, qui, malgré son agenda de ministre, a jugé important de venir soutenir les candidats genevois au parlement fédéral. Un honneur pour la section locale et ses partisans.

«C’est grandiose d’avoir Albert Rösti avec nous ici ce soir! jubile Marie Rozès, candidate au Conseil national. Céline a réussi un coup de maître en le faisant venir.» Une membre du parti se réjouit que la présence du conseiller fédéral fasse parler de l’UDC. Même la télévision alémanique est là.

Lionel Dugerdi, lui, y voit une marque de reconnaissance: «Nous sommes les parents pauvres de l’UDC, perdus au bout du lac. Le fait qu’Albert Rösti vienne ici montre que nous existons quand même à leurs yeux. Et puis, il est de l’aile agrarienne du parti, comme moi.» Céline Amaudruz apprécie tout particulièrement la présence du conseiller fédéral: «C’est la dernière fois qu’il peut venir motiver ses troupes dans cette campagne. Après, il sera tenu par son devoir de réserve.»

