Élections fédérales à Genève – Primes maladie: le MCG veut infiltrer la droite à Berne Le parti fait de la maîtrise du système d’assurance maladie son principal thème de campagne. Son champion Mauro Poggia dénonce les lobbies… relayés par une droite à laquelle il s’allie. Rachad Armanios

Le MCG a présenté ce mercredi sa campagne pour les élections fédérales. On voit notamment sur cette photo Mauro Poggia, double candidat aux National et aux États, mais aussi Roger Golay, qui a déjà siégé à Berne, ainsi que le candidat malheureux aux dernières élections cantonales, Philippe Morel. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est à un exercice délicat que s’est attelé mercredi le MCG en présentant sa campagne pour les élections fédérales: affirmer qu’il n’est «ni de gauche, ni de droite mais là où il faut être selon les sujets», tout en justifiant son intégration dans «l’alliance de droite». Les termes entre guillemets sont de Mauro Poggia, chef de file de ce parti qui aspire à «revenir à Berne» après quatre ans d’absence.

Le MCG présente 24 candidats pour le Conseil national sur trois listes, dont Mauro Poggia, Roger Golay et Philippe Morel. Les deux premiers ont tout deux déjà siégé dans cette chambre où la formation espère conquérir plus qu’un siège. Mais l’ancien conseiller d’État vise en priorité l’une des deux places genevoises du Conseil des États, monopolisées depuis seize ans par une gauche accusée de ne pas y défendre Genève mais uniquement ses vues partisanes.

Le parti fait de la maîtrise des primes d’assurance maladie son principal thème de campagne, sujet qui est «la préoccupation première de la population», souligne Mauro Poggia. Il met en avant sa longue expérience et expertise dans ce domaine.

Avoir l’oreille de la droite

Si les réformes sont bloquées, dénonce-t-il, c’est parce que «soit les parlementaires n’y comprennent rien, soit ils servent les intérêts des lobbies». Pourquoi alors s’allier aux partis qui leur déroulent le tapis? Parce que pour les infléchir, il faut quelqu’un qui ait, de l’intérieur, l’oreille de la droite, expose Mauro Poggia.

Sur le fond, le MCG s’inquiète que le catalogue des soins de base continue à rétrécir en faveur des assurances complémentaires, dans le but de mieux remplir les poches des assureurs. Au risque de créer une médecine à deux vitesses.

Pour Mauro Poggia, il faut ainsi reprendre le pouvoir aux assureurs et le rendre aux cantons.

Rentes, préférence nationale, contraception

Le MCG se soucie aussi de la «présence excessive de frontaliers aux CFF ou à La Poste», selon Roger Golay. Le parti s’inquiète encore des rentes AVS trop basses pour les couples, qu’il propose d’individualiser. Il défend aussi un «financement généreux» des prothèses pour les personnes en situation de handicap.

Le groupe femmes – une première dans ce parti – propose le remboursement intégral des moyens contraceptifs féminins jusqu’à 26 ans, ainsi que de la pilule du lendemain – à rendre accessible sans ordonnance.

La migration? Mauro Poggia en appelle au «bon sens»: les jeunes migrants, exclus de l’asile mais dont Berne sait qu’ils ne peuvent être renvoyés, doivent pouvoir se former et travailler. Pour les autres, «quand quelqu’un a épuisé toutes les voies de recours et ne part pas, il y a un problème de crédibilité du système».

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

