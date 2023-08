Élections fédérales à Genève – Les Vert’lib appellent au «courage d’agir» Le petit parti présente cinq listes et 43 candidats au Conseil national et un aux États. Marc Bretton

Café du Grütli. Conférence du parti des Vert’libéraux: Marie-Claude Sawerschel, Michel Matter, vice-président PVL suisse, Aurélien Barakat, président PVL genevois, et Jeremy Borel, vice-président des JVL suisse. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Les Vert’libéraux ont un siège à défendre au Conseil national. En présentant cinq listes et 43 candidats, ils se montrent confiants: «Notre parti ne cesse de grandir en Suisse, élection après élection», assure le sortant Michel Matter. De plus, même si le parti a raté d’un cheveu son entrée au Grand Conseil, «notre progression est la plus forte de toutes les sections cantonales Vert’libérales».

S’appuyant sur ses initiatives déjà arrivées à destination, comme celle sur la retraite des conseillers d’État, le congé parental, ou celle plutôt bien partie sur le solaire, le parti s’estime donc parfaitement en phase avec les Genevois. Il entend incarner dans le canton, explique Marie-Claude Sawerschel, membre du comité, «le courage d’agir» dans un pays ou le consensus est devenu synonyme de blocage.

Un exemple? Michel Matter évoque la réforme de l’assurance maladie «à l’agonie», dit-il, dans lequel on est passé «des réformes aux réformettes puis à l’immobilisme». Il en irait de même sur le dossier européen, en panne depuis des années, ou le dossier énergétique.

La Suisse et l’Union

Le constat étant posé, comment agir? La méthode privilégiée par les Vert’libéraux vise à dégager des majorités en se positionnant au centre. «Face à la gauche et à la droite dure, nous incarnons l’alternative centriste», martèle le président Aurélien Barakat. Le parti compte s’appuyer sur les milieux économiques qui, comme eux, tirent la sonnette d’alarme sur les mêmes sujets, en particulier le blocage des relations avec l’Union européenne. Cela aurait des effets négatifs sur la recherche suisse, la sécurité énergétique du pays, mal coordonnée avec les réseaux électriques européens, et globalement son économie «contrainte d’assumer des coûts supplémentaires de 2 à 3% pour avoir accès au marché européen», explique Michel Matter. Sa solution? «Un nouvel accord-cadre qui permettrait de prolonger la voie bilatérale ou rejoindre l'EEE».

Au chapitre de l’énergie, il conviendrait en outre de rehausser les barrages, de développer une production d’énergie renouvelable locale et décentralisée, via par exemple la pose accélérée de panneaux solaires et d’encourager les innovations technologiques prometteuses pour le stockage d’énergie. «Nous voulons une Suisse qui aime ses lendemains», conclut l’élu. Et d’assumer être «déraisonnablement pour», au chapitre de l’énergie solaire. Quant aux transports, le parti défend la taxation des vols low cost et le développement des trains de nuit.

