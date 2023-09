Élections fédérales à Genève – Ensemble à Gauche veut combattre à Berne les crises climatique et sociale La coalition lance douze candidatures pour le National et deux pour les États en proposant un salaire minimum national à 4500 francs, la nationalisation d’UBS ou l’abonnement des CFF proportionnel au revenu. Rachad Armanios

Christian Zaugg (DAL), Jessica Pini (PdT), Guillaume Thion (SolidaritéS) et Alexander Eniline (PdT) ont présenté lundi le programme d’Ensemble à Gauche pour les élections fédérales. IRINA POPA

Éjecté du Grand Conseil, Ensemble à Gauche (SolidaritéS-Parti du Travail-DAL) estime tout de même avoir une chance de conserver le siège gagné il y a quatre ans au Conseil national et occupé par Stéphanie Prezioso. L’élue, passée depuis chez les rivaux de L’Union populaire (LUP), ne se représente pas.

Car, malgré la division de la gauche radicale, le vote utile n’a pas de raison d’être, a expliqué la coalition, lundi face à la presse. En effet, l’apparentement de toute la gauche (PS-Verts-EàG-LUP)permet qu’aucune voix ne soit perdue pour le camp progressiste.

La coalition propose douze candidats pour le Conseil national, dont un également pour les États, la travailleuse sociale Jessica Pini (PdT). Guillaume Thion (SolidaritéS), assistant sociale, se présente seulement pour les États.

Changements radicaux et rapides

Face à la crise climatique, les changements doivent être radicaux et rapides, introduit le candidat Alexander Eniline (PdT). EàG défend l’arrêt de l’extension du réseau autoroutier, la mise en place d’un abonnement général ferroviaire proportionnel au revenu, ainsi que la création d’un revenu de reconversion écologique et sociale.

Guillaume Thion plaide aussi pour nationaliser UBS afin d’y instaurer une politique de désinvestissement des énergies fossiles. Face aux hausses du coût de la vie, Jessica Pini défend un salaire minimum national de 4500 francs et de 5000 francs pour qui dispose d’un CFC.

«Travailler plus ne signifie pas travailler mieux», enchaîne-t-elle, présentant la semaine de 32 heures sans baisse de salaire comme un remède contre le stress et l’épuisement professionnels qui permettrait de mieux concilier vie privée et travail. Citant des exemples ailleurs et dans le passé, elle estime qu’«il n’y a pas d’impact sur la productivité et la compétitivité».

Caisse unique

Quant aux pensions trop chiches pour «survivre» comme senior en Suisse, le remède passe par l’intégration du deuxième pilier à l’AVS et une revalorisation des retraites, selon la candidate. Elle plaide encore pour un remboursement complet (y compris la franchise) du domaine de la santé sexuelle et reproductive (contraception, IVG…).

Christian Zaugg (DAL), lui, soutient une caisse publique unique, qui ne suffira toutefois pas à freiner l’explosion des coûts de la santé due, selon lui, à l’appétit outrancier des grands groupes pharmaceutiques et de santé. Il prône un frein au gaspillage des médicaments et à la multiplication inutile des consultations.

Il préconise encore que le remboursement des frais d’ambulance et de transport pour les personnes handicapées passe de 500 à 2000 francs par an.

