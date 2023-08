Élections complémentaires à Genève – Huit hommes sont en lice pour succéder à Carole-Anne Kast et Anne Hiltpold Deux candidats briguent un siège à l’Exécutif carougeois. À Onex, ils sont six. Caroline Zumbach

L’ancien siège de Carole-Anne Kast à la mairie onésienne suscite les convoitises. LAURENT GUIRAUD

Ils sont huit à briguer un des deux sièges laissés vacants à Onex et Carouge, suite aux élections de Carole-Anne Kast et Anne Hiltpold au Conseil d’État. Et selon les listes provisoires publiées lundi après-midi sur le site de la chancellerie, une seule chose est sûre à ce stade: ces deux communes ne seront plus dirigées par un Exécutif exclusivement féminin, comme c’était le cas depuis le début de la législature.