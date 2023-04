Le jour d’après, plus rien n’est comme avant… Il aura suffi que le PLR et le Centre enregistrent dimanche un échec relatif au parlement et au Conseil d’État pour que, après vingt ans d’hésitation, les bans soient proclamés lundi en urgence avec l’UDC et le MCG.

Cette «alliance inédite», comme la nomme le faire-part du PLR envoyé à la presse, n’est pas complètement inattendue. En Europe, la droite classique convole de plus en plus avec la droite populiste. Au niveau national, c’est fait depuis longtemps. Même les milieux économiques ont donné leur bénédiction! Les digues s’effacent, comme le manifeste le parcours de ces élus de plus en plus nombreux à passer d’une écurie partisane à l’autre, sans qu’on ne sache plus trop, ni eux non plus, à laquelle ils appartiennent vraiment.

L’union payera-t-elle? C’est une autre question. Sur le papier, c’est possible. Car la gauche, affaiblie comme jamais, prétend conserver la majorité du Conseil d’État, ce qui est assez gonflé et risqué. D’un autre côté, elle a un coup à jouer, car le programme de «l’alliance inédite» n’a pas la cohérence relative du sien.

«Cette «alliance inédite», comme la nomme le faire-part du PLR envoyé à la presse, n’est pas complètement inattendue.»

Pour le dire autrement: on voit bien ce qui peut pousser un Vert à voter pour un Socialiste et réciproquement, moins bien ce qui pourrait inciter un MCG à voter pour un PLR ou un UDC pour un centriste. Surtout, l’alliance de droite est pléthorique: pour se sauver, chaque composante risque de ne voter que pour elle-même.

Tout ceci sera-t-il la chance du candidat Maudet? À voir. Pour réussir son coup, ce dernier devrait être considéré à gauche comme le candidat de droite le moins inacceptable et à droite comme celui qui manque à «l’alliance inédite». C’est possible, mais compliqué. Le candidat pourrait aussi parfaitement finir au bord de la route. On verra bien.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.