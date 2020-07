Europe – Élections au Bélarus: pressions «misogynes» dénoncées L’organisation Amnesty International s’élève contre des discriminations à l’encontre des femmes engagées en politique à l’aube des votations au Bélarus.

L’ONG Amnesty international a dénoncé vendredi les pratiques «misogynes» des autorités au Bélarus visant des militantes d’opposition, à l’approche de la présidentielle du 9 août.

«Des pratiques aux relents misogynes»

Cet appel intervient au lendemain de l’union de trois femmes en vue de l’opposition pour tenter de déloger le président Alexandre Loukachenko lors du scrutin, après l’arrestation de ses principaux rivaux, tous des hommes.

«Dans leur volonté insatiable de faire taire leurs opposants politiques et toute forme de dissidence, les autorités biélorusses recourent à des pratiques aux relents misogynes», a affirmé Marie Struthers, responsable d’Amnesty en Europe de l'Est et en Asie centrale.

«Elles visent délibérément des femmes impliquées en politique ou membres de la famille d’opposants, y compris en usant de discriminations ouvertes et de menaces de violences sexuelles», a-t-elle poursuivi, citée dans un communiqué.

Témoignages et menaces

Evoquant une «misogynie promue par l’Etat» et le président Loukachenko – qui aime afficher une image virile — Amnesty a pointé le cas de Vitalia Navoumik, épouse d’un opposant arrêté fin mai. Cette dernière raconte que lors d’une perquisition à son domicile, on l’a menacée de confier sa fille aux services sociaux.

L’ONG cite également le témoignage de la compagne d’un autre militant disant avoir été menacée de viol lors d’un interrogatoire dans un commissariat. Trois mouvements d’opposition, promus par trois femmes, ont déclaré jeudi unir leurs efforts pour affronter Alexandre Loukachenko, 65 ans, qui brigue un sixième mandat.

Leur candidate à la présidentielle est Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, dont le mari, un vidéo-blogueur populaire, a été emprisonné alors qu’il prévoyait d’être candidat.

Candidate soutenue par un opposant

Fin mai, le président bélarusse avait moqué cette rivale en jugeant que le Bélarus n’était «pas prêt à voter pour une femme». Svetlana Tikhanovskaïa a reçu le soutien des équipes d’un autre opposant emprisonné, Viktor Babaryko, et de celle de Valeri Tsepkalo, dont la candidature a été écartée par les autorités.

Pour promouvoir cette alliance, une photo a été diffusée réunissant Svetlana Tikhanovskaïa, le poing levé, la directrice de campagne de l’opposant Babaryko, Maria Kolesnikova, les mains en cœur, et Veronika Tsepkalo, l’épouse de Valeri Tsepkalo, faisant le «V» de la victoire.

( ATS/NXP )