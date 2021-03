La gauche genevoise est à un cheveu d’emporter la majorité au Conseil d’État. La dernière fois, c’était en 2005. Celle d’avant, en 1933…

Mais veut-elle vraiment le pouvoir? Si oui, elle a intérêt à se bouger. Car sa jauge électorale est basse. En réalité, avec à peine 30% des suffrages, c’est surtout à l’éparpillement de la droite que sa candidate doit sa première place.

D’autres facteurs ont aussi contribué à cette performance moyenne. Il y a d’abord l’étroitesse du vivier vert, accentué par le renouvellement accéléré de ses élus, qui a conduit ses membres à désigner une personnalité pratiquement inconnue du public; il y a ensuite les hésitations du PS, inquiet de la montée en puissance du concurrent vert; mentionnons enfin les inévitables réticences de la gauche de la gauche. Dans ces conditions, le résultat de Fabienne Fischer apparaîtra presque correct…

Mais pour l’emporter le 28 mars, la candidate devra faire mieux. Vu la division de la droite, elle peut bien sûr espérer gagner par défaut. Mais Pierre Maudet peut aussi imaginer capitaliser sur le désarroi de son camp, des petits patrons et indépendants frappés par la crise. Vu la décomposition de la droite, un vrai «moment macroniste» à la sauce genevoise n’est pas exclu…

L’histoire démontre que la gauche n’est majoritaire au Conseil d’État qu’en période de crise. On y est. Mais alors qu’en 2005, elle a pu compter sur une équipe solide et expérimentée, celle de 2021 semble à la peine, aphone, impuissante. Mais une chose est sûre: si la gauche laisse passer Pierre Maudet faute de mobilisation, il ne faudra pas qu’elle vienne ensuite pleurer si le Conseil d’État reste encore deux ans de plus dans les limbes.

Et bien malin qui peut prédire qui, en 2023, tirera son épingle du jeu.