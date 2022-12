Élections cantonales genevoises – «Elan radical» en lice sans Pierre Maudet Les nostalgiques du Grand vieux parti présenteront des candidats au Grand Conseil et au Conseil d’État. Huit listes se disputeront les faveurs de l’électorat de droite. Marc Bretton

Genève 15/12/2022

L’étrange liste Elan radical se présente à la Brasserie des Halles de l’Île, avec la participation de Roland-Daniel Schneebeli, président, et Ivano Rizzello, vice-président. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les listes de droite s’étoffent. Jeudi matin, le président et le vice-président d’Elan radical, Roland-Daniel Schneebeli et Ivano Rizzello, ont fait part de l’intention de leur parti de se lancer dans la course au Grand Conseil et peut-être au Conseil d’État. La formation serait composée de nostalgiques du Parti radical, fusionné en 2012 avec le Parti libéral. «Je suis moi-même un déçu de la fusion que j’ai soutenue», explique Roland-Daniel Schneebeli. Le parti compterait une centaine de membres.