Musique contemporaine – Eklekto remodèle la Villa Bernasconi en la parant d'une identité sonore La formation occupe la bâtisse pour y déployer des histoires musicales à consommer en petits groupes.

Un des dispositifs instrumentaux déployé sur scène par le collectif Eklekto. NICOLAS MASSON

Ce ne sont que des murs parallèles et perpendiculaires. Un alignement de portes et de fenêtres placées sous un toit aux pentes ténues, le tout formant une silhouette aux lignes classiques qui nous renvoie à l’épure chère au Palladio. Décrite en quelques louches, la Villa Bernasconi serait donc cela, un lieu accueillant par ailleurs un nombre important d’événements liés aux arts visuels. La nature de la bâtisse, qu’on croirait imperturbable, subira une secousse notable samedi et dimanche, par l’entremise de l’ensemble Eklekto, collectif de percussion contemporaine. Avec le projet «House Music», la formation genevoise se propose de donner une âme sonore à l’édifice, en transformant les lieux en une sorte de grand instrument résonnant.

«Le cheminement sera indiqué par un guide, qui suit lui aussi une partition précise.» Alexandre Babel, directeur d’Eklekto

Comment y parvenir? Par un dispositif simple et ambitieux, qui propose aux visiteurs de s’engouffrer dans les couloirs et les salles par petits groupes de cinq personnes et de suivre ce qui s’y déploie. À savoir des pièces jouées en musique contemporaine et qui ont été spécialement conçues par les compositeurs sollicités pour l’occasion: Julian Sartorius, Félicia Atkinson, Joke Lanz, Anthony Pateras et d’autres encore. «Nous allons recevoir environ dix groupes par jour, qui s’élanceront tous les quarts d’heure dans le parcours, précise le directeur d’Eklekto, Alexandre Babel. Aucun ne sera amené à croiser d’autres visiteurs, et le cheminement sera indiqué par un guide, qui suit lui aussi une partition précise.»

Au départ, le confinement

La déambulation permettra d’explorer des parcelles sonores isolées. Mais en se plaçant sur une autre échelle d’observation et en prenant de la distance physique, on pourra aussi percevoir l’unité musicale se dégageant de la Villa. Et dans cet effet de focale modulable, on trouvera les racines du projet, ancrées dans ce que la pandémie du Covid-19 a généré durant ces derniers mois. «Au plus fort des mesures restrictives, nous avons commencé à réfléchir aux manières de dépasser les concerts livrés en streaming depuis chez soi, mais aussi à la façon de contourner les annulations, se souvient Alexandre Babel. C’est en partant de ces préambules que nous nous sommes dit que la meilleure chose à faire, c’était d’accueillir le public dans une maison. La Villa Bernasconi nous a paru une option allant de soi, puisque nos projets ont parfois été en lien avec les arts visuels.»

Entre les sons, à travers les murs qui les séparent et les réunissent, il faudra cueillir l’allégorie nichée dans ce projet. «La proposition aligne des situations artistiques isolées, comme on les a observées durant le confinement, conclut le meneur d’Eklekto, mais elle rappelle aussi que cette situation contraignante n’écarte pas la démarche globale.»

