Les sorties cinéma – «Eiffel», «Le dernier duel», etc: que faut-il voir (ou pas) cette semaine? L’inventeur de la dame de fer en amoureux transi, de l’épée avec Ridley Scott… et l’horrible famille Addams qu’on adore détester. Du cinéma pour les vacances! Cécile Lecoultre

«Eiffel», la Tour prend garde

Romain Duris convainc en Gustave Eiffel désespérément amoureux, même si la véracité des faits est ici balayée par le romanesque de la mise en scène. DR

Architecture Dans la vision d’«Eiffel», la tour parisienne aurait presque des accents phalliques, ou du moins, aurait été inspirée à son architecte, par ses amours impuissants avec Adrienne. Tout aussi symbolique, l’initiale du prénom de l’aimée se confond ainsi avec la silhouette de la dame de fer. Si des archives de l’époque autorisent l’argument, cette trame romanesque reste mince. La théorie provoque d’ailleurs le débat ces jours chez les héritiers de Gustave Eiffel, les uns célébrant le glamour de cette histoire, les autres, plus férus de véracité historique, regrettant le lyrisme de cette libre adaptation.

«Ratatouille» et la dame de fer, le grand amour de Pixar… DR

Qu’importe, le symbole parisien a été exploité au cinéma dans des circonstances autrement plus folkloriques: la voir changer de quartier suivant les scènes dans «Les aristochats», être escaladée sans façon par James Bond dans «Dangereusement Vôtre» avec Roger Moore, chantée avec Audrey Hepburn dans «Funny Lady» ou limée par Jackie Chan dans «Rush Hour 3». En tout cas, depuis 1889, cette incarnation de la modernité parisienne pose en star pour les Hollywoodiens de «Ratatouille» à «Hugo Cabret»…

«Hugo Cabret» rêve de la tour Eiffel avec Martin Scorsese. DR

Dans «Eiffel», les auteurs fantasment avec ardeur sur l’origine de l’icône, soit. Le panache virevoltant, l’élégance au risque de la frivolité, se cumulent d’ailleurs en défaut et qualité de cette superproduction française. Ainsi à l’image du pari architectural, dresser une tour de plus de 300 mètres qui tient par la seule force de ses jambes de ferraille sur des marais, le film de Martin Bourboulon réussit à garder beaucoup de puissance dans sa reconstitution de Paris juste avant l’Exposition Universelle. Il laisse l’esprit aussi léger que la structure métallique de l’ouvrage.

Romain Duris, irréprochable en artiste torturé par ses amours, dans «Eiffel». DR

Romain Duris se montre irréprochable en artisan torturé, donnant même à regretter que le scénario ne lui donne pas plus d’ampleur dramatique. Emma Mackey, recrutée dans «Sex Education», porte des airs de jeune Romy Schneider avec une juvénile séduction. Ça ne suffit pas à monter au 7e ciel mais reste un spectacle des plus plaisants. Gageons que les touristes adoreront. CLE

«Atlas», la reconquête de soi

Matilda De Angelis, touchante héroïne de «Atlas».

Rédemption «Atlas» suit la piste d’Allegra – interprétée par Matilda De Angelis, joli minois d’actrice aperçu dans la minisérie «The Undoing» face à Nicole Kidman. La jeune femme, en voyage au Maroc avec des amis, est victime d’un attentat terroriste, dont elle sort seule survivante. Si ses blessures physiques s’estompent peu à peu, son âme est tenaillée par le traumatisme. Dévorée par la peur, la haine et la vengeance, toujours plus solitaire et imperméable à la sollicitude de sa famille, elle s’enfonce jusqu’au jour où passionnée d’escalade, Allegra décide de se lancer un défi et de partir en montagne tester ses démons. C’est là qu’elle croise Arad, jeune réfugié originaire du Moyen-Orient, à qui elle sera obligée de faire confiance. Le premier pas vers la rédemption.

Inspiré par l’attentat à la bombe du Café Argana de Marrakech en avril 2011, qui tuait 18 personnes, dont 3 Tessinois, «Atlas» entend dépasser le format documentaire pour comprendre le mécanisme de nos peurs face à l’autre. Le réalisateur a lui-même travaillé sur le terrain de conflits meurtriers par le passé et recycle cette expérience avec la volonté de toucher à un message de tolérance universel. CLE

«Julie (en douze chapitres)», effeuillage plaisant et primé

Renate Reinsve se fragmente dans «Julie (en douze chapitres)», chronique des doutes et papillonnages d’une trentenaire danoise. Prix d’interprétation au dernier Festival de Cannes. Frénétic (DR)

Effeuillage Ce film plaisant de Joachim Trier a valu à sa comédienne, Renate Reinsve, un prix d’interprétation féminine à Cannes. «Julie (en douze chapitres)» : curieux titre, qu’on jurerait titre de travail pour un métrage en devenir. C’est l’histoire d’une jeune trentenaire – Julie, vous l’aurez deviné – qui papillonne alors qu’elle pense s’être fixée sentimentalement. D’hésitations en doutes, elle remet sa vie en question à travers douze chapitres qui forment autant d’épisodes d’une vie en plein essor.

Tout cela est aimable et léger, porté par Renate Reinsve et filmé avec une certaine grâce par Joachim Trier. On dit que le Danois clôt avec ce film une trilogie d’Oslo qui semble arranger tout le monde. On a le droit cependant de préférer le cinéaste lorsqu’il est moins terre à terre, plus sombre et un peu moins démonstratif dans sa manière d’affirmer que oui, il sait tout faire, dépeindre les caractères, marier genres et styles et réfléchir sur les sentiments humains sans la profondeur d’un Bergman.

Par-delà la segmentation, l’ensemble demeure fluide et maîtrisé. L’obsession du cinéaste à peindre la société moderne, à vouloir refléter certaines solitudes citadines et à se positionner en chantre de la nuance post-rohmérienne est pourtant un peu limite, même si tout cela n’ôte rien au plaisir qu’on peut éprouver à observer s’agiter des personnages qui ne font guère envie.

Dans ces chassés-croisés amoureux, l’héroïne et sa prétendue liberté n’est en effet pas celle qui ressort le plus grandie et ses partenaires hommes finissent par être plus attachants qu’elle. On pense par exemple au comédien (et médecin, ce qui en fait un cas unique) Anders Danielsen Lie, qu’on se prend à trouver plus supportable dans son rôle de quadra délaissé que cette Julie trop primesautière pour être honnête. PGA

«L’homme de la cave», descente aux enfers

François Cluzet dans un thriller à la française, «L’homme de la cave». DR

Suspense Tous les lecteurs de polar le savent, seuls les inconscients descendent à la cave… Après avoir enchanté avec «Les femmes du sixième étage», le réalisateur Philippe Le Guay investit dans la noirceur. Inspiré par l’authentique mésaventure d’amis, il raconte l’enfer vécu par un gentil bobo qui par inadvertance, vend sa cave à un vieux prof retors aux idées pourries par le nazisme et l’extrême-droite. Celui-ci se révèle négationniste, lâche, malhonnête et impossible à déloger. François Cluzet rappelle son excellence à modeler l’infamie et malgré une mise en scène un peu paresseuse, un scénario prévisible et une ambiance laborieuse, le comédien fascine en incarnation du mal. CLE

«Le loup et le lion», fable animalière

Au Canada, la complicité inespérée entre un lionceau et un louveteau devient prétexte à parler de tolérance aux enfants. Ca ne peut pas faire de mal… DR

Utopie Alma recueille un lionceau et un louveteau dans la maison de son enfance, une cabane au Canada. La jeune pianiste cache la fragile amitié qui naît entre ses protégés qui devraient se déchirer. Leur secret «contre nature» est bientôt découvert, menaçant l’harmonie, d’autant que les petits grandissent. C’est le documentariste Gilles de Maistre qui met en scène cette fable, après «Mia et le lion blanc», porté par les bons sentiments, l’amour de la nature et des animaux, de belles images aussi de boules de poils se mordillant les oreilles… mais tout ça manque du génie de Jean-Jacques Annaud.

Au-delà de la mièvrerie douce comme un biberon de lait, reconnaissons la prouesse technique. Le réalisateur français a eu l’idée de cette folle histoire en se liant à Andrew Simpson, coordinateur animalier spécialiste des loups et des chiens. Cet expert a notamment œuvré sur «Game of Thrones» ou «The Revenant», a présenté au cinéaste un autre dresseur, le zoologiste Kevin Richardon, qui lui, est spécialisé dans les lions, hyènes, panthères.

Quatre loups et deux lions sont devenus les stars du film, développant de réelles connivences. Renonçant à les relâcher dans la nature, ces animaux vivent désormais ensemble dans le ranch d’Andrew Simpson au Canada en semi-liberté dans de grands enclos. Précisons encore qu’aucun biologiste n’a été maltraité sur le tournage. CLE

«Le dernier duel», la fin d’une boucle

Adam Driver incarne Jacques LeGris dans «Le dernier duel» de Ridley Scott. DR 20th CENTURY FOX

Histoire Comme une boucle qui s’achève… Des «Duellistes» en 1977 à ce «Last Duel» qui sort aujourd’hui, Ridley Scott, cinéaste de l’enfermement et de la claustration, semble prendre un bol d’air frais et quelques libertés avec l’histoire tout en revenant à une thématique qui lui semble chère. Et qu’importent nos légères réserves, l’adaptation est plaisante, solide, nullement négligeable.

Dans la France (pardon: le royaume de France) du XIVe siècle, une histoire de viol et d’honneur, de combat et d’amitié, histoire au terme de laquelle éclate une autre vérité, à peine éclairée par la joute spectaculaire entre Adam Driver et Matt Damon, que tout oppose à l’image. Le film survole la grande histoire mais ne se risque pas sur les rives d’une mythologie de fin de Moyen Âge qui semble dater de mille ans avant notre ère.

Les comédiens y croient ferme, on les jurerait nés dans leurs armures. La fougue et l’énergie qui traversent cette épopée ne vont pas sans une certaine tendance méditative qui perce de temps à autre. Est-ce cet aspect qui a plu au cinéaste, ou une volonté de se frotter à un genre qu’il connaît moins? Sans doute un peu des deux.

De Ridley Scott, on devrait bientôt reparler à cause d’une autre sortie, «House of Gucci», dont l’horrible bande-annonce laisse craindre le pire. Par la suite, il devrait s’atteler à un film sur Napoléon, «Kitbag» et peut-être à une suite à «Gladiator». Personnellement, on préférerait la suite d’«Alien Covenant» plutôt que tous ces projets qui font déjà bâiller. PGA

Épopée (États-Unis, 152’)

Cote: 3 étoiles (excellent)

«La famille Addams 2», toujours affreuse, moins sale et méchante

«La famille Addams 2», énième version des aventures créées par Charles Addams dans le magazine The New Yorker, de 1938 à 1988. DR

Animation Le New Yorkais Chas Addams crayonna les aventures de la Famille Addams dans le «New Yorker» jusqu’à sa mort en 1998. La télévision des années 60, puis 70, 80 etc. en tira des feuilletons bourrés de séduction kitch. Mais ce génial cartoonist aurait-il aimé le trait lissé, les volumes comme gonflés à l’hélium si tendance désormais dans la production d’animation américaine par ordinateur? Pas sûr que le trait perçant de son humour sarcastique n’ait pas explosé la baudruche de ces adaptations en cascade où la subversion s’apprivoise en douceur jusqu’à boursoufler les bouffeurs de pop-corn… Au moins le souvenir de son regard acide sur la société reste-t-il vivace, maigre consolation. CLE

«Football Inside», la vérité des vestiaires

Les filles du GC Zurich ont accepté de témoigner dans «Football Inside». DR

Documentaire Michele Cirigliano filme le foot de l’intérieur, depuis les vestiaires. Et selon les intéressés, l’entraîneur Gelson Fernandes ou le gardien Pascal Zuberbühler par exemple, ce documentaire réussit à prendre le pouls du foot dans ses palpitations intimes, le temps d’un match. Mettant en scène l’équipe féminine du GC Zurich, les pros du SC Kriens, les seniors du FC Wettswil-Bonstetten ou les juniors du FC Blue Stars Zurich, une plongée dans les coulisses. CLE

