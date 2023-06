Athlétisme – Ehammer 2e à la longueur et deux records du monde à Paris L’Appenzellois a réalisé un très beau concours en Diamond League dans la capitale française, terminant à deux centimètres de la 1re place. Record du monde sur 5000m dames et sur 3000m steeple messieurs. Joseph 7e sur 110m haies. YDE/AFP

Simon Ehammer n’est pas passé loin de la victoire à Paris. AFP

Simon Ehammer a terminé deuxième à la longueur au meeting Diamond League de Paris, vendredi. l’Appenzellois de 23 ans a réalisé un bond à 8,11m à son 4e essai. Il a fini à deux centimètres du vainqueur, le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou qui a réussi à sauter à 8,13m à son dernier essai.

C’est un très bon résultat pour le décathlonien de Stein qui a sauté trois fois à plus de huit mètres à Paris et à un centimètre de sa meilleure performance de l’année (8,12m), réalisée à Bâle, en mai dernier. L’Indien Murali Sreeshankar a pris la troisième place (8,09m).

L’autre Suisse engagé dans la capitale française, Jason Joseph, a subi la course sur 110m haies. Le Bâlois de 24 ans a terminé septième en 13’29, loin du vainqueur de la soirée avec la meilleure performance mondiale de l’année, l’Américain Grant Holloway (12’’98). Loin aussi de son record de Suisse réalisé la semaine dernière à Florence (13’’10).

Encore un record du monde pour Kipyegon

L’exploit de la soirée est venu de la Kényane Faith Kipyegon qui a battu le record du monde du 5000m, une semaine après avoir effacé celui du 1500 m.

En 14’05’’20, Kipyegon (29 ans) a amélioré la marque de l’Éthiopienne Letesenbet Gidey (14’06’’62 en 2020), deuxième de la course vendredi soir (14’07’’94).

Partenaire d’entraînement du roi du marathon Eliud Kipchoge, Kipyegon vient de réussir l’exploit de faire tomber deux records de deux disciplines différentes en une semaine, après avoir réussi 3’49’’11 vendredi dernier à Florence (Italie) sur 1500 m.

Double championne olympique et double championne du monde du 1500 m, sa spécialité depuis plusieurs années, Kipyegon n’avait pas terminé de 5000 m depuis huit ans, et n’avait jamais fait mieux que 14’31’’95.

Record pour Girma

L’Éthiopien Lamecha Girma, vice-champion olympique de la spécialité, a, lui aussi, battu un record du monde, celui du 3000 m steeple, en 7’52’’12. Girma, 22 ans, a effacé la marque du Qatari Saif Saaeed Shaheen (7’53’’63), qui tenait depuis 2004.

L’Éthiopien a réussi un impressionnant cavalier seul, jamais gêné par les barrières à franchir, pour finir allongé sur la piste et réussir cet exploit, après avoir déjà remporté deux médailles mondiales (argent en 2019 et 2022) et une olympique (argent en 2021).

McLaughlin-Levrone et Jacobs battus

Les champions olympiques Sydney McLaughlin-Levrone et Marcell Jacobs, eux, ont été battus pour leur rentrée. Reine du 400 m haies (championne olympique et recordwoman du monde), McLaughlin-Levrone avait décidé de se tester sur 400 m en ce début de saison, où son immense potentiel est encore inconnu.

Demi-surprise, l’Américaine a été battue par une pure spécialiste, la vice-championne olympique et vice-championne du monde dominicaine Marileidy Paulino. Après un départ hyper rapide, McLaughlin-Levrone (23 ans) a coincé en fin de course, concédant la défaite à sa rivale, victorieuse en 49’’12. McLaughlin-levrone a terminé 2e en 49’’71, battant tout de même son record personnel (50’’07) qui datait de 2018.

Sur 100 m, le champion olympique italien Marcell Jacobs a été largement débordé par ses rivaux, terminant seulement 7e en 10’’21 (vent de -0,9 m/s). Le champion du monde américain du 200 m Noah Lyles s’est imposé en 9’’97 devant le Kényan Ferdinand Omanyala (9’’98).

