Comment le livre a-t-il été accueilli?

Un peu froidement, à vrai dire, en tout cas par les libraires et par la presse. J’ai été surpris de constater que, lorsqu’on parle de sexualité sur le ton de la grivoiserie, les gens sont ouverts, mais lorsqu’on en parle plus sérieusement dans un livre, les réactions sont différentes. Lorsqu’on écrit un polar sanguinolent, on peut égorger des gens dans des parkings et ça passe bien; on en parle partout dans la presse. Mais lorsqu’on parle de fantasmes sexuels, les gens sont gênés par cette approche.