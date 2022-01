Cyclisme – Egan Bernal a «failli perdre la vie» Opéré de multiples fractures suite à un grave accident de la route en Colombie, le vainqueur du Tour de France 2019 a donné de ses nouvelles publiquement.

Egan Bernal est hospitalisé en Colombie, à la clinique universitaire de La Sabana. Instagram @eganbernal

Le grimpeur colombien de l'équipe Ineos, Egan Bernal, a «failli perdre la vie» dans le grave accident qu'il a subi lundi et qui aurait pu le laisser «paraplégique», a-t-il affirmé vendredi sur les réseaux sociaux. «Après avoir eu 95% de chances de rester paraplégique et avoir failli perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus», écrit sur Instagram le cycliste en légende d'une photo de lui-même allongé sur son lit d'hôpital, le cou dans une minerve, faisant un signe «OK» de la main gauche. «Aujourd'hui je veux remercier Dieu, la clinique de La Sabana, tous ses spécialistes qui ont réalisé l'impossible, et ma famille», poursuit le coureur colombien.

À l'entraînement, lundi, Bernal a percuté l'arrière d'un autobus qui s'était brusquement arrêté. Il a été transféré à l’hôpital pour être opéré de plusieurs fractures. Plusieurs de ses vertèbres ont été touchées, ainsi que le fémur droit et la rotule. «Je reste en unité de soins intensifs dans l'attente de nouvelles opérations chirurgicales, mais j'ai confiance en Dieu pour que tout se passe bien», a-t-il ajouté vendredi.

La clinique universitaire de La Sabana, où Bernal est hospitalisé, a précisé que le cycliste devait subir deux nouvelles opérations vendredi, pour traiter des fractures à la main droite et à la mâchoire. «Ce sont des procédures secondaires, qui ne comportent aucun risque pour sa vie», ont souligné les médecins dans un communiqué.

Saison compromise

À 25 ans, anniversaire qu'il a fêté le 13 janvier, Bernal n'est que dans la première partie d'une carrière entamée tambour battant. Pour sa deuxième saison au plus haut niveau, il a remporté en 2019 le Tour de France, un exploit qu'aucun coureur de son pays n'avait accompli avant lui. Grimpeur surdoué, doté d'une grande intelligence de course et habile dans l'art du placement, Bernal a gagné ensuite un autre grand tour, le Giro 2021, sans afficher de faiblesse.

Son grave accident compromet sa saison, alors qu'il comptait revenir sur le Tour de France l'été prochain pour s'y imposer à nouveau.

AFP

