À lire l’étude dirigée par une chercheuse lausannoise, les «milléniaux» – terme englobant ici des jeunes de 18à 37 ans – seraient moins en faveur de l’égalité des sexes que les «baby-boomers». En effet, ils seraient moins revendicateurs en matière de promotion de l’égalité et de travail rémunéré des femmes. Bien sûr, cette étude basée sur le Panel suisse de ménages, un sondage effectué entre 2000 et 2017, arrive comme un cheveu sur la soupe après trois ans de mouvement #MeToo et la grève des femmes, qui ont remis le féminisme au goût du jour, en particulier chez les plus jeunes.

L’auteure de l’étude reconnaît volontiers des biais dans les questions du Panel, «issu de son temps», qui ne permet donc pas de savoir avec certitude ce que pense la population aujourd’hui. Des biais, l’étude elle-même en est entachée, en corrélant par exemple directement le «sexisme moderne» avec la réponse négative à une question de type «Êtes-vous pour que la Suisse prenne davantage de mesures pour favoriser les femmes?» Les personnes opposées aux quotas mais pour le congé paternité seraient donc forcément sexistes.

Enfin, il est extrêmement délicat d’évaluer les discriminations de genre par un sondage, puisqu’il existe des courants féministes radicalement différents, qui se taxent mutuellement de sexiste. L’allaitement, par exemple, divise différentialistes et beauvoiriennes, qui y voient respectivement une puissance spécifique des femmes et un lien privilégié avec son enfant, ou une aliénation bloquant la femme à la maison et la privant de carrière. L’initiative pour l’interdiction de la burqa voit aussi s’opposer deux visions féministes irréconciliables. Appréhender le sexisme dans la population par un sondage généraliste relève d’une mission impossible.