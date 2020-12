Lettre du jour – Egalité des sexes et galanterie Courrier des lecteurs

Lucien Fortunati

Genève, 7 décembre

Pour des raisons de sécurité lors de la réfection des parkings de mon immeuble la régie a cru bon de créer des places réservées aux femmes, proches des ascenseurs, à côté des places de handicapés.

Cherchant à parquer ma voiture je me suis soudainement demandé comment la société de surveillance privée du parking allait savoir que cette voiture appartient à un homme. Ou, si on me prenait sur le fait accompli, allait-on me donner 40b francs d’amende parce que je suis de sexe masculin?

Le gérant de mon immeuble est un latin qui a certainement par culture une notion un peu naïve de la galanterie. J’imagine que cette culture et le désir d’apporter plus de sécurité aux femmes l’ont poussé à développer de si nombreuses places réservées aux femmes dans ce parking. Ce faisant il est évident qu’il développe un élément sexiste. La galanterie est une attitude ou un comportement vis-à-vis des femmes développée au XIIe siècle. À cette époque la femme n’avait pas beaucoup de valeur, on se demandait même si elle avait une âme. Mais c’était un subtil moyen de donner une place dorée à la femme et ainsi l’éloigner des choses importantes. Simone de Beauvoir avait au XXe siècle dénoncé les fondements de la galanterie dans son ouvrage «Le deuxième sexe». Elle écrit à propos de la galanterie qu’elle est une contrepartie héritée des sociétés patriarcales visant à maintenir la femme dans son état d’asservissement. […]

Naturellement l’égalité entre les sexes est une bonne chose. Et si la femme a réussi à faire reconnaître toutes ses capacités, l’homme, le garçon ne peut plus s’appuyer sur une culture sexiste pour exister et à l’évidence il est en peine de trouver des nouveaux codes sociaux. En l’absence de cette reconstruction il laisse la place à des généralisations qui font du garçon le violent en puissance qu’il faut séparer de la femme en attribuant à cette dernière des places réservées.

L’époque actuelle est marquée par un mélange des genres entre égalité des sexes et sexisme. Madame affirme son statut égalitaire tout en gardant, et on le comprend, quelques avantages de son ancien statut de femme dont les avantages pervers de la galanterie. Hélas la galanterie n’est pas compatible avec le statut d’êtres égalitaires car justement elle organise une différence. Elle doit simplement faire place à l’amabilité et la tolérance, «l’amabitolérance». Racisme et sexisme ont la vie dure. Pourtant dans notre société en profond bouleversement d’autres défis sont déjà là, dont l’âgisme qui est de discriminer les gens en fonction de leur âge et non de leurs capacités.

Frédéric Albatros