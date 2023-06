DR

Lors de la prochaine session du Conseil municipal, la semaine prochaine, sera débattu le projet de résolution «Pour que la Ville de Genève exclue l’écriture inclusive au sein de ses services». Afin d’intégrer nos lecteurs à la discussion, nous avons demandé à l’ancien député PLR Jean Romain, en faveur de la mesure, et à la conseillère municipale Ensemble à Gauche Maryelle Budry, opposée, de confronter leurs points de vue.

L’imposture conceptuelle

Jean Romain Écrivain, philosophe.

Notre langue serait discriminatoire, il conviendrait de la rectifier. Pour cela, place à l’écriture inclusive qui veut rompre avec la dynamique historique de la langue afin de rendre visible le féminin et quelques minorités. Or, on ne peut pas faire n’importe quoi avec notre langue française!

Une petite caste de précieuses ridicules veut lui imposer une rééducation par l’entremise d’une graphie douteuse qui s’apparente à du bégaiement. Hésitant à ses débuts, le sabir inclusif se répand partout, à la ville comme au parlement, dans les universités comme dans l’administration. Et refuser d’utiliser ce gribouillis, c’est s’exposer au soupçon d’être réac. Évidemment, c’est très mal d’être réac! En attendant, on massacre le langage pour changer le réel.

Exposé au langage inclusif, tout le monde se sent victime de notre ordre langagier désigné comme oppressif. L’imposture réside en ceci: l’idéologie inclusiviste se détache de la réalité factuelle des choses car la langue serait le véhicule d’un patriarcat millénaire d’autant plus efficace que le privilège demeurerait invisible pour celui qui en bénéficie. C’est la thèse de la domination inconsciente.

Rendre visible cette autocratie masculine grâce à la graphie des points médians ou des tirets, c’est la faire apparaître à la conscience comme une injustice. Et donc, en la supprimant, faire un pas vers l’égalité. Voilà le leurre, et nigauds d’applaudir.

«On le sait: les mots n’ont pas de sexe; ils ont un genre.»

On le sait: les mots n’ont pas de sexe; ils ont un genre. L’histoire de la langue montre comment le genre masculin a eu la charge de représenter le neutre, perdu du latin. Le genre masculin n’est pas le sexe masculin, heureusement. Or nos précieuses ridicules entendent transiter de l’un à l’autre et, pour ce faire, le mot «inclusif» adopte des allures généreuses qui peuvent aisément tromper son monde. En effet, se présenter comme «inclusif», c’est signifier à ses adversaires qu’ils sont, eux, «exclusifs».

Le langage est ainsi devenu le lieu de la «lutte des genres» conduisant vers un avenir radieux, un avenir décolonisé, c’est-à-dire démasculinisé.

Cependant à l’ombre de cette lutte se développe une idéologie, non pas celle de l’égalité comme on voudrait le faire accroire, mais celle d’une déconstruction qui recherche un consensus moral. Ce consensus est d’autant plus aisé à trouver que l’inclusif est difficilement contestable au sein d’une société, il se grime d’attractivité bienfaisante et agit comme un aimant vertueux.

Mais ce concept fumeux et caricatural véhicule une seconde imposture: il fait passer toute contestation pour l’affirmation d’un élitisme masculin, à l’heure même où personne aujourd’hui ne conteste l’égalité nécessaire entre les Hommes.

Notre langue est belle, préservons sa beauté ainsi que le respect des êtres humains comme celui de notre héritage. «On peut violer la langue, disait Alexandre Dumas, à condition de lui faire de beaux enfants.» Issue d’un viol, l’écriture inclusive est un monstre.

Pour une écriture inclusive

Maryelle Budry Psychologue retraitée.

Dans les années 1980, un petit groupe de psychologues et de documentalistes en orientation professionnelle s’interroge sur le clivage des professions dites féminines (dispensant des soins aux corps et aux cœurs) et celles dites masculines (prônant la force musculaire, l’affirmation de soi, la bosse des maths et l’esprit technique). Aux unes les petits salaires et les manques de perspectives de carrière, aux autres les promotions, les bons salaires, les responsabilités. Dit grossièrement, car les infirmières par exemple doivent retourner les malades, et les horlogers rester sages devant un travail aussi minutieux que celui des couturières.

Ce clivage est donc incompréhensible et source d’inégalités. Le petit groupe romand décide, avec l’aide de l’Association suisse d’orientation scolaire professionnelle, de sensibiliser les jeunes à «un avenir différent», où tant les filles que les garçons pourront s’orienter librement vers toutes les directions.

Pour toucher les jeunes, à l’époque, rien de mieux qu’une bande dessinée à distribuer dans les écoles. Nous imaginons un héros voulant devenir éducateur de la petite enfance et une héroïne visant l’EPFL pour devenir ingénieur…Ingénieur? C’est un mot masculin, de même que mécanicien, électronicien, constructeur. Pas étonnant que les filles n’ouvrent pas les dossiers de ces professions! Alors nous avons osé le E! Notre héroïne deviendra ingénieure! Maintenant, sur le site de l’EPFL, on cite les professeures, les doctorantes et les cheffes de projets!

«La langue évolue, elle est le reflet de la société.»

Cela a été un long combat, décrié et ridiculisé, mais finalement gagné, tant il y a d’illogismes dans cette langue française prônant depuis le XVIIe siècle la primauté du masculin sur le féminin! «Un homme et 100 femmes se sont annoncés présents», «le directeur est en congé maternité», etc!

Le canton de Genève a été pionnier et a voté un règlement en 1988 instituant la féminisation dans les textes officiels du secteur public. Les journalistes ont emboîté le pas sans trop protester, pour la clarté de leurs propos. Les rédactrices y ont mis du leur! Rien ne s’est écroulé.

La langue évolue, elle est le reflet de la société. Les anglicismes ont envahi les sphères économique, financière, gestionnaire. Pas facile pour une béotienne francophone de comprendre les pages économiques de la «Tribune»!

Et tout se complexifie dans la société. Maintenant, de plus en plus de personnes refusent le clivage binaire et ne se reconnaissent plus dans les rôles masculin et féminin assignés. Ces personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, asexuées ou en questionnement (LGBTQI+), après des siècles de dissimulation et de discrimination, voire de persécution, osent et veulent affirmer leur visibilité!

Oui, cela complique l’écriture du français, mais la langue s’adapte. Du moins pour le moment, car peut-être qu’un beau jour, tout sera simplifié… Après avoir prôné un ordre – qualifié de divin – discriminatoire et inégal, la société apprend à reconnaître les non-conformes, apprend à construire pour tous les humains un monde d’égalité, de liberté et d’adelphité.

