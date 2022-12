Concours hippique de Genève – Edouard Schmitz veut décrocher le graal dans son jardin Le CHI commence ce mercredi avec le Genevois de 23 ans, qui avait brillé l’an passé à Palexpo. Il est de retour dans ce concours à la maison qui lui a donné envie de devenir ce cavalier de haut niveau qu’il est aujourd’hui. Christian Maillard

À Wängi, Edouard Schmitz s’entraîne dans l’écurie des Fuchs, où il prépare aussi de prochains chevaux, comme ici le jeune Stute Jaltha. SASKJA ROSSET

Pour lui, pour eux, c’est à chaque fois le même sentiment, les mêmes tremblements, avec des gros frissons dans tout le corps et des yeux qui brillent. Comme c’est également le cas pour Steve Guerdat ou Martin Fuchs, cette piste aux étoiles de Palexpo, la plus grande du circuit indoor hippique du monde, dégage quelque chose d’envoûtant et de magique. Lorsque Edouard Schmitz arrive dans cette halle si majestueuse, devant ce fameux rideau rouge, son cœur commence à battre de plus en plus fort. C’est pour lui, pour tous, le rendez-vous de l’année, le concours international de Genève où tout cavalier rêve de briller, comme s’il se retrouvait dans une arène de gladiateurs avec ce public de connaisseurs si joyeux.