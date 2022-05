Il a ce petit truc en plus qui s’appelle le talent. Edouard Schmitz, qui a toujours eu la tête qui dépasse, ne cesse de franchir des obstacles avec cette aisance qui fait de lui l’un des plus grands espoirs de l’équitation suisse.

C’est à Wängi (TG), dans l’écurie des Fuchs, que ce bon élève met aujourd’hui du piment sur sa selle, en progressant de jour en jour. «De pouvoir se comparer quotidiennement à Martin Fuchs, il y a pire, sourit le cavalier de Vandœuvres, 83e mondial et No 8 des M25. Dans cette écurie de sport, on apprend à bien monter avec les méthodes performantes de Thomas, son père, qui sont les plus efficaces du monde!» Dans le milieu, tout le monde le dit.