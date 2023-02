Hippisme – Edouard Schmitz qualifié pour la finale de la Coupe du monde Nouvel exploit du cavalier genevois, 2e du Grand Prix Coupe du monde de saut de Bordeaux, six jours après sa 2e place à Amsterdam! Alban Poudret

Edouard Schmitz (ici avec l’équipe de Suisse lors du GP des nations à Saint-Gall) a brillé ce week-end à Bordeaux. KEYSTONE/Christian Merz

Martin Fuchs ne voyagera pas seul à Omaha, début avril, défendre sa Coupe du monde de saut au fin fond du Nebraska! Le Genevois Edouard Schmitz l’accompagnera, suite à son nouvel exploit ce samedi soir à Bordeaux, devant 8 000 spectateurs ébahis. Deuxième à Amsterdam dimanche passé, deuxième ici encore avec ce même Quno.

On a même cru que le grand espoir genevois de 23 ans allait triompher, car il était plus rapide au barrage que le No 1 mondial Henrik von Eckermann et son phénoménal King Edward: Edouard devant « Edward»! Il ne restait plus qu’un seul des dix-sept barragistes à passer, mais celui-ci allait contrecarrer le rêve du brillant cavalier genevois. Le fin Brésilien Marlon Modolo Zanotelli prit les mêmes raccourcis que le Suisse et la belle foulée de son alezan Edgar VDL fut de 32 centièmes plus rapides.

Un succès pour Pius Schwizer

Trois ans après le dernier GP de Bordeaux (il y a eu deux années «sans» à cause du Covid), GP alors gagné par Steve Guerdat sur Victorio des Frotards, on a bien cru que la Coupe allait rester dans le camp suisse, dommage! Le Jurassien fit cette fois-ci deux barres en fin de parcours avec Albführen’s Maddox, tandis que Pius Schwizer préférait abandonner à mi-parcours avec Ambrosio d’Alcy, qu’il a récupéré récemment. Le Lucernois avait, en revanche, gagné la 145 de l’après-midi avec Christina CH. Revanche ce dimanche dans l’autre GP, mais sans points Coupe du monde à la clé.



