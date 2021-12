Hippisme – Edouard Schmitz en a pleuré d’émotions Le Genevois de 22 ans s’est brillamment qualifié ce jeudi pour le Grand Prix de dimanche qui réunira les 40 meilleurs du monde. Ce grand espoir revient sur cette soirée de rêve à Palexpo. Christian Maillard Genève

Edouard Schmitz ne cesse de grimper les échelons, avec un talent qui commence à se voir. PIERRE MAILLARD

Prêt à briller cette semaine avec les étoiles, Edouard Schmitz n’a pas manqué son premier grand rendez-vous avec cette piste magique de Palexpo. Au moment de s’élancer, ce jeudi dans le Trophée de Genève, c’est avec de grandes ambitions et des rêves plein la tête que le jeune cavalier de 22 ans a abordé cette épreuve qualificative pour le prestigieux Grand Prix de dimanche.

Il n’y aura que 40 heureux élus dont ce Genevois, régional de l’étape et de l’épate, qui a su, avec son talent et un Quno aérien, saisir sa chance malgré une énorme concurrence. «Pour moi, c’est quelque chose de fantastique, s’est exclamé, à chaud, ce grand espoir suisse, qui n’avait pas oublié toutes ces belles soirées passées ici avec ses amis et ses parents, quand il était tout petit. Quand je suis sorti de la piste, après mon premier tour sans faute, je n’arrivais pas à contenir mes larmes. Il y avait tellement d’émotions et de souvenirs dans ces tribunes, que de pouvoir faire partie de ces 40 meilleurs du monde dimanche, c’est vraiment fou.» Ça l’est!

‹‹Quand je suis sorti de la piste, après mon premier tour sans faute, je n’arrivais pas à contenir mes larmes. Il y avait tellement d’émotions…›› Edouard Schmitz, 9e du Trophée de Genève, jeudi

Finalement neuvième d’un barrage royal remporté avec brio par l’Américain Kent Farrington (devant Pedar Fredricsson, Daniel Deusser et Martin Fuchs), celui qui est désormais classé 92e mondial aurait même pu, selon lui, prétendre à encore mieux. «C’est vrai que j’étais un peu déçu de ma petite faute, sourit ce grand perfectionniste. Je savais que mon cheval a tendance à sauter vers la gauche et j’ai abordé ce saut comme s’il allait le sauter droit. Je me suis fait avoir mais c’est mon erreur, je suis très satisfait de la performance de Quno qui a tout donné.»

Une écharpe de Ge/Servette autour du cou, cet étudiant domicilié aujourd’hui à Wängi (dans les écuries des Fuchs) était également ravi de son début de journée dans des épreuves de 1 m 45. «J’ai monté une autre jument avec laquelle nous aurions pu gagner, mais là aussi, je me suis fait avoir en début de parcours, regrettait-il. Mais j’en suis certain il y aura certainement d’autres occasions d’ici à la fin de la semaine.»

‹‹Quand on est un sportif, on prend le départ pour s’imposer et je vais bien sûr tout tenter mais je n’oublie pas non plus qu’à Genève il y a les meilleurs cavaliers du monde.›› Edouard Schmitz, 22 ans, 92e au classement mondial

Son billet en poche pour le prestigieux Grand Prix de dimanche, Edouard Schmitz va surtout disputer les prochaines compétitions sans aucune pression. «Quand on est un sportif, on prend le départ pour s’imposer et je vais bien sûr tout tenter mais je n’oublie pas non plus qu’à Genève il y a les meilleurs cavaliers du monde qui sont là, donc si je me glisse dans un top 10, je serai déjà très content.»

Avec son Quno, Edouard Schmitz s’est montré très aérien ce jeudi dans l’épreuve qualificative pour le Grand-Prix de dimanche. PIERRE MAILLARD

Devant sa famille et tous ses amis, il est prêt à une nouvelle fois, comme ce jeudi, sauter dans les étoiles. L’échelle est haute, mais il grimpe vite et bien…

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.