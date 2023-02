Exposition «Espèce de cornichon!» – Edmond Liechti, «Monsieur TV Spot» Le Musée de Carouge diffuse quelques-unes des publicités conçues par ce Genevois, un des pionniers du cinéma d’animation helvétique. Philippe Muri

«Pickles Band», un cellulo d’Edmond Liechti. CINéMATHèQUE SUISSE/DR

Visibles au Musée de Carouge, certains de ses spots télévisés, dessins animés publicitaires et autres génériques d’émissions ont marqué l’imaginaire collectif entre les années 1960 et 1980. Décédé le 9 février 2021 dans sa 94e année, le Genevois Edmond Liechti compte parmi les pionniers du cinéma d’animation helvétique. Fondateur dans les années 1950 du Studio Liechti, qui comptera jusqu’à sept collaborateurs comme l’indique sa fiche Wikipédia, très complète, cet ex-peintre décorateur devenu cinéaste et réalisateur était surnommé «Monsieur TV Spot». Et pour cause: dans le domaine du dessin animé, il a été l’un des producteurs suisses de films publicitaires le plus prolifique de son temps.