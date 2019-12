La zone villas a besoin d’ordre

Le laisser-faire n’est pas la bonne méthode pour aménager le territoire. Ce n’est pas dans les mœurs genevoises, rétives à l’anarchie, aussi bien en ville qu’à la campagne. Le conseiller d’État Antonio Hodgers a donc raison de vouloir freiner la densification frénétique de la zone villas.

Le magistrat a annoncé pour cela un moratoire sur tous ces projets d’habitat groupé et de villas mitoyennes. Drôle de méthode. Car il pouvait très bien refermer progressivement les vannes qu’il a largement laissées ouvertes ces cinq dernières années sans qu’on comprenne pourquoi. En choisissant la manière forte, il met des entreprises dans le pétrin et crispe les partenaires de la construction, ce qui n’est guère… constructif.

Sur le fond, en revanche, il est indispensable de resserrer le corset. Car les nouvelles densités autorisées représentent une débauche de bétonnage et, trop souvent, une architecture de parvenu éloignée de l’esprit genevois.

Mais il y a pire. En densifiant de manière anarchique ces secteurs proches de la ville, on s'enlève la possibilité de les déclasser pour les urbaniser. Or, si le plan directeur ne prévoit de grignoter qu’une dixième de cette zone d’ici à 2030, il faut bien voir au-delà. C’est-à-dire après-demain. Et admettre que d'autres secteurs devront être déclassés. Il faut donc stopper cette densification larvée et penser à planifier les seules réserves à bâtir qu’il nous restera à l’avenir. Quoi qu’on en dise.