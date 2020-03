Virus ou pas, des élections essentielles

Coronavirus ou pas, nous allons choisir, ce dimanche puis lors du second tour le 5 avril, les personnes qui nous représenteront pendant cinq ans dans les communes du canton.

Ces élections donnent l’occasion de vérifier si la «vague verte», massive à Genève lors des fédérales d’octobre, se confirmera à l’échelle locale. Nos communes vont-elles se réveiller plus écologistes lundi matin? On s’abstiendra ici de pronostiquer le moindre résultat chiffré. Mais il paraît évident que la sensibilité au climat va se traduire dans les urnes.

Chaque parti, de gauche ou de droite, joue d’ailleurs à qui sera le plus vert. Les écologistes de la onzième heure vont-ils payer le prix de leur ralliement tardif, comme cet automne? Ou au contraire, puisque tout le monde s’occupe d’environnement, la progression des Verts et des Vert’libéraux va-t-elle ralentir? Réponse dimanche.

Davantage que des formations politiques, les élections communales désignent des personnalités. En Ville, le jeu est ouvert comme jamais, avec au moins quatre nouvelles têtes au Conseil administratif. On ne peut pas dire que la campagne ait révélé, de façon spectaculaire, un ou une candidate hors du commun. Dommage? Même pas. Après l’affaire des notes de frais et les guerres picrocholines entre l’Exécutif et le Municipal, la Ville n’a pas prioritairement besoin de fulgurances individuelles. Elle attend plutôt une équipe cohérente et solide, à même de redorer le blason d’une Mairie souvent perçue comme grandiloquente et dépensière, sans compter sa spécialisation dans les places en béton et les leçons de morale.

Pour tous ces enjeux, et surtout parce que la politique municipale nous touche au quotidien, allez voter dimanche, si ce n’est déjà fait. Le risque de croiser plus de cent personnes au local de vote est égal à zéro. Seul le virus de la politique s’y promène.