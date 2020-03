La Ville peut enfin tourner la page

Bientôt la fin de législature. «Enfin!» pourrait-on se dire lorsque l’on suit la vie politique en Ville de Genève. Les années 2015-2020 n’ont effectivement pas été simples, sur les bancs du Conseil municipal comme sur les cinq sièges de l’Exécutif.

L’opposition gauche-droite (la seconde est majoritaire au Municipal) a parfois conduit le débat droit dans le mur. Par deux fois, le processus budgétaire a échoué. Il a alors fallu faire avec les douzièmes provisionnels. Mais aussi avec des débats très longs, crispés et parfois stériles. On le sent, la fatigue est là. L’Exécutif boude bien souvent les plénières, et le Délibératif semble être à bout. Jusqu’à récemment, insultes et quolibets se sont invités dans les rangs de l’assemblée, trop souvent bouillante. L’explosive affaire des notes de frais, elle, n’a rien arrangé.

Aujourd’hui encore, la tension est vive puisque la campagne électorale bat son plein. Avec elle, les invectives, les affaires et autres coups bas. Le calme reviendra-t-il une fois que sera connu le verdict des urnes, d’ici à deux semaines pour le Conseil municipal? Espérons que ceux qui rempileront, aidés par les petits nouveaux, donneront un second souffle au débat politique en Ville. Car ce parlement renouvelé en a bien besoin, vu le travail qui l’attend ces prochaines années.

Il faudra en effet aménager les nouveaux quartiers en évitant les erreurs du passé. Pallier le manque de places de crèche. Assurer la prise en charge au parascolaire, en forte hausse. Accompagner la révolution qui attend les pompiers professionnels. Mettre en œuvre la transition écologique. Et tout cela avec moins de moyens, puisque RFFA est désormais de la partie.

Pour y arriver, il faudra ramener l’intérêt public au premier plan. S’affronter dans l’arène, oui, mais de manière plus constructive.