Les réserves sont légitimes. Comment faire campagne sans pouvoir discuter de vive voix avec les électeurs? Comment oser parler de politique, voire de politique politicienne, alors que la population voit son quotidien complètement chamboulé, quand elle n’est pas atteinte dans sa santé?

L’exercice est ardu. Le coronavirus n’épargne personne, pas même les candidats. Il n’empêche. C’est justement dans les périodes de crise que la politique démontre son caractère indispensable. Les propositions et les priorités des uns et des autres devront sans doute être revues à l’aune des conséquences de cette crise sanitaire et économique sans précédent. Mais occulter le débat démocratique en ce moment charnière aurait constitué un mauvais signal. Un bon politicien se révèle aussi dans sa capacité à trouver des solutions aux problèmes lorsqu’ils se présentent. C’est le cas maintenant. La décision prise cette semaine de réunir à nouveau le parlement fédéral en session extraordinaire en mai va dans ce sens.

Maintenir le second tour des élections municipales nécessite de fermer les bureaux de vote et de tout miser sur le vote par correspondance. Le taux de participation donnera un indice quant au bien-fondé de cette décision. Mais, en attendant, pouvoir élire ses magistrats municipaux en dépit des circonstances, c’est aussi une façon de dire que la vie (démocratique) continue. Ce n’est pas rien.