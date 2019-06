Une perte de sang-froid qui coûte cher

Il faut bien l’admettre, en fin d’année 2015, nos élus politiques ont fait n’importe quoi lors des discussions budgétaires. Le Grand Conseil s’était mis en mode folie, refusant notamment à l’unanimité d’entrer simplement en matière sur le projet de budget 2016 du Conseil d’État.

Ce dernier, piqué au vif, a lui aussi perdu ses nerfs et a pris dans la foulée une décision dont les conséquences financières désastreuses apparaissent aujourd’hui.

Cette décision était de procéder à un tour de passe-passe afin d’appliquer ce qu’il pensait être juste: la suspension de l’annuité 2016 pour la fonction publique. Pour ce faire, il avait promulgué une loi lui donnant la compétence de geler la progression salariale, alors même que le parlement avait rapidement fait marche arrière et l’avait abrogée. Mais la ficelle était trop grosse.

La justice a donc rappelé au gouvernement que c’était l’intention finale du législateur qui prévalait, et non l’ordre de promulgation des lois. Un premier arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice tranchait dans ce sens. Saisi d’un recours du Conseil d’État, le Tribunal fédéral vient de le juger irrecevable. La décision de suspendre l’annuité 2016 est par conséquent cassée.

Il ne s’agit pas là de simples bisbilles politiques et d’arguties juridiques sans conséquence. Maintenant, l’État doit verser leur dû aux 45 000 employés de la fonction publique concernés. Il en coûtera 150 millions de francs pour les années 2016 à 2018 (heureusement provisionnés), et 120 millions de plus pour 2019 et 2020.

À la tête de l’État, le bricolage et les coups de sang se paient visiblement cash. Il est à espérer que le Conseil d’État actuel ainsi que le Grand Conseil en tireront une leçon à propos de leur propre manière d’agir. À ce prix-là, ce serait la moindre des choses.

