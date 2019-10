Une chance unique pour la Suisse

Une chance à ne pas rater. Genève, et plus largement la Suisse, se rêve en centre mondial de l’investissement socialement responsable. Le sommet Building Bridges, qui se tient cette semaine dans la Cité de Calvin, l’illustre à merveille.

De Paris à Stockholm, les thématiques liées à l’environnement ou à la responsabilité sociale sont au centre des agendas. Les acteurs de la finance l’ont compris. Ce ne sont pas seulement les pionniers genevois de la durabilité – Sustainable Finance Geneva, Fondation Ethos et Symbiotics, notamment – qui se réunissent au bout du lac. De la Confédération aux milieux académiques, de nombreux autres acteurs montent au front, sans oublier les ONG et les organisations internationales. C’est qu’il y a urgence. Il ne sera pas facile d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable fixés par l’ONU à l’échéance 2030 pour sauver la planète sans un engagement fort des milieux d’affaires. Et là, la Suisse et Genève ont une belle carte à jouer.

L’écosystème helvétique est très favorable. La présence de l’ONU au bout du lac, couplée au savoir-faire suisse en matière de banque et finance, constitue une chance. Tout comme l’est le fait que de nombreuses multinationales soient implantées dans le pays. La proximité aide pour négocier. À cet égard, il est nécessaire que la finance montre l’exemple. Elle doit développer des méthodologies, des systèmes de contrôle et des outils de reporting pour que les clients puissent véritablement comprendre ce que contiennent les portefeuilles de placements. Demain, les caisses de pension qui possèdent l’épargne mondiale vont l’exiger. À moins que ce ne soient les régulateurs. Des pionniers semblent l’avoir compris. Le banquier privé Patrick Odier y met toute son énergie. Le secret bancaire est mort. Finalement peut-être pour le meilleur.