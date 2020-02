Du Titanic aux grands boulevards

Le procureur général Olivier Jornot peut dormir tranquille. Sa réélection est désormais assurée. Il faut dire que dès 2012, l'homme a remis à flot, non sans un réel talent, le Titanic de la justice.

Depuis des années, le Ministère public, miné par les divisions, prenait l’eau et n’était pas prêt à affronter notamment les grandes réformes liées au code de procédure pénale.

En reprenant au pied levé la barre après la démission de son prédécesseur Daniel Zappelli, Olivier Jornot a rassuré ses troupes. Celles qui cherchaient un capitaine, un guide, voire un père sévère, ont rapidement trouvé leur homme fort.

Parfois critiqué à l’interne pour son style cassant et craint par bien des collègues et avocats, il s’impose cependant rapidement. En 2014, lors des élections judiciaires, plusieurs magistrats socialistes ont même invité le parti à ne pas soutenir le candidat de gauche, l’avocat Pierre Bayenet (Ensemble à gauche), et à voter pour un magistrat tout à fait de droite.

Cette année, les partis de l’alternative, manifestement peu combatifs, n'ont pas été capables de trouver une âme courageuse prête à se lancer dans la bataille des urnes contre le colonel Jornot qui se présente sous la bannière du Parti libéral radical (PLR).

Dommage, le débat démocratique, pourtant nécessaire et vivifiant, sur le type et le style de justice souhaitée ne se fera pas. Les partis de droite, si prompts à vanter les vertus de la concurrence, vont installer davantage le monopole bourgeois en place depuis 2002 déjà.

Faute de rivaux internes ou externes à la magistrature, le candidat unique Olivier Jornot peut flâner, disons plutôt marcher sur les grands boulevards. Ceux qui le mènent, tambour battant au printemps, vers un nouveau mandat de six ans.