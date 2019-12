«Star Wars» est éternel

C’est une guerre sans fin. Et un phénomène qui ne s’épuise pas. Depuis 1977 et la sortie du premier «Star Wars», l’hystérie autour de cette saga galactique ne s’est jamais calmée.

C’est un cas unique dans l’histoire du cinéma et même dans celle de la pop culture. Pour des millions de fans, c’est aussi une manière de ne pas quitter l’enfance ou l’adolescence, c’est selon. Rares sont ceux qui ont abandonné «Star Wars» en chemin. Et cela d’autant plus que l’ensemble a été redimensionné en cours de route. C’est-à-dire remis dans un ordre purement chronologique, forçant les fans à reconsidérer l’ensemble comme une œuvre cohérente, pensée comme telle. Rien à voir en somme avec un «Seigneur des anneaux» conçu d’entrée comme une trilogie ni avec ces films générant des suites à l’envi uniquement parce que le box-office le dicte.

Ce «space opera» cultive sa structure interne, sa chronologie et même sa propre mythologie. Comme chez Marvel et son écurie de superhéros – même si les deux ne sont pas comparables – les créateurs de «La guerre des étoiles», George Lucas en tête, ont réussi à imaginer un bestiaire varié qui a énormément compté dans l’engouement autour des films.

Aujourd’hui sort «Star Wars, épisode IX: L’ascension de Skywalker», troisième volet de la dernière trilogie. Fin d’un cycle et d’une histoire d’amour avec son public? Nullement. Après une pause, les producteurs plancheront sur une nouvelle trilogie. Les mythes sont éternels.