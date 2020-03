Semaine cruciale aux États-Unis

Qui affrontera Donald Trump lors du scrutin présidentiel de novembre? Lequel des candidats démocrates sera choisi par le parti lors de la Convention nationale qui se tiendra en juillet à Milwaukee? Une chose est sûre: la semaine qui s’ouvre sera déterminante. Demain, lors du Super Tuesday, des élections primaires se tiennent dans 14 des 50 États du pays. Et en fonction des résultats, chacun des candidats saura combien de délégués il pourra envoyer à cette convention pour défendre sa cause. Or, ce mardi, c’est plus d’un tiers des 3979 délégués qui seront ainsi désignés!

L’heure de vérité sonne donc pour les démocrates. Jusqu’ici, les primaires dans quatre États ont vu Bernie Sanders prendre la tête de la course, Pete Buttigieg surprendre tout le monde, Amy Klobuchar sortir de l’anonymat, Joe Biden revenir en force… Mais ces États enverront, ensemble, à peine plus de 150 délégués à Milwaukee. Autant dire: peanuts!

Rien n’est joué. En plus, le multimilliardaire Michael Bloomberg entre en lice demain et l’ancien maire de New York a inondé de spots publicitaires les quatorze États en jeu. Parmi eux, les deux plus importants: la Californie (494 délégués) et le Texas (261).

Bref, cette semaine, il ne restera que deux, trois, voire quatre candidats susceptibles d’atteindre les 1991 délégués nécessaires pour être choisis par le Parti démocrate et défier Trump en novembre. Les autres quitteront progressivement la course, faute de moyens, leurs donateurs pariant sur un autre «cheval».

Cerise sur le gâteau: si le vote est très serré, cela donnera beaucoup de poids aux délégués des électeurs étasuniens vivant à l’étranger. Dont ceux d’ici, en Suisse romande, qui votent également cette semaine à Genève!