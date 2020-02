Score ou l’art de savoir renoncer

Le Conseil d’État a décidé mercredi de jeter au feu le projet Score, ce nouveau modèle d’évaluation des fonctions et des salaires dans la fonction publique. Et c’est à nouveau Nathalie Fontanet que l’on retrouve au front sur ce dossier qui n’a cessé d’être vilipendé depuis dix ans par le Cartel en raison de son opacité. Plutôt que de passer en force au Grand Conseil sans se soucier des conséquences sur le terrain, la responsable des Finances préfère renoncer et repartir sur de nouvelles bases.

Premier point positif, le message a été entendu par le Cartel, qui y voit une reconnaissance du partenariat social par le Conseil d’État. Une remarque positive en provenance de ces milieux est suffisamment rare pour le souligner. L’instauration d’un meilleur climat, c’est toujours bon à prendre dans la perspective des nombreuses négociations à venir.

Deuxième bon point, la conseillère d’État entend lancer le plus rapidement possible un nouveau projet, en impliquant cette fois d’entrée les représentants des collaborateurs. Pas pour accorder des augmentations à tout le monde, mais pour que ceux dont le traitement serait revu à la baisse connaissent au moins les critères utilisés. Cette approche plus participative n’empêchera pas les critiques, mais elle donne de meilleures chances au projet d’aboutir.

Le troisième point positif est plus caché et totalement inavoué. En abandonnant Score, le Conseil d’État se donne un peu d’air, financièrement parlant. Il reporte l’entrée en vigueur d’un système globalement plus coûteux pour l’État: 79millions supplémentaires aux dernières nouvelles. Lorsque l’on enregistre un déficit de 590millions au budget 2020, cela compte.

Pour le dire en une phrase: en renonçant à Score, ce gouvernement ne fait peut-être pas un si mauvais calcul.