Sages desseins pour la culture

Promesse tenue. Dans un texte rendu public lundi et soumis à la consultation pour trois mois, Thierry Apothéloz précise les orientations stratégiques de sa politique culturelle pour Genève. L’effort est à saluer: c’est la première fois qu’une telle vision est formulée. Ce message s’inscrit dans la continuité de l’initiative «pour une politique culturelle cohérente», acceptée en mai par 83% des citoyens et qui confie au Canton la barre du paquebot culture.

Le nouveau capitaine a été sensible au besoin de concertation des militants et manifeste la volonté de rassembler tous les partenaires au sein d’un dialogue apaisé. Il fait montre, aussi, d’un souci de cohérence, en souhaitant notamment voir le Canton gérer l’entier de la future Cité de la musique (Orchestre de la Suisse romande compris), ainsi que la Bibliothèque de Genève, la politique du livre étant du ressort exclusif de l’État.

Pour le reste, le ministre affiche des appétits mesurés. Les milieux culturels espéraient des réponses ambitieuses et claires. Ils resteront sans doute sur leur faim: le document ne dit presque rien du cofinancement et du soutien à la création, deux de leurs revendications majeures. Si c’est dans les dispositions concrètes qu’on évalue la réalité de l’engagement, cela ne manquera pas de les inquiéter. De son côté, la Ville attendait que l’élu se détermine sur la Comédie et le Grand Théâtre. Les mesures annoncées, respectivement un soutien à la troupe et au Ballet, demeurent assez anecdotiques.

À la décharge de Thierry Apothéloz, la mission s’annonce ardue. D’abord, il n’a pas le premier denier devant lui: la voie de la modestie lui permettra peut-être de ne braquer personne et de faire passer quelques projets. Ensuite, le Canton, pour des raisons historiques, ne dispose pas de l’efficience municipale en matière administrative ou parlementaire dans le domaine de la culture – le Grand Conseil ne compte même pas de commission ad hoc. Il faudra au magistrat davantage qu’une bonne étoile pour opérer sa révolution copernicienne.

