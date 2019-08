Retraites de rêve: les élus ont trop traîné

Profitant de la fin de l’été, de l’assoupissement de l’affaire Maudet et de la fin du débat cantonal sur les retraites des fonctionnaires, le Conseil administratif de la Ville de Genève a dégainé.

L’Exécutif de la plus grande commune du canton pose sur la table un projet de réforme de ses retraites, qui ne concernera que ses successeurs, s’il entre en vigueur avant les élections municipales de 2020. Désormais, les magistrats cotiseraient comme n’importe qui à une caisse de pension. Là où leur sort diffère passablement, c’est qu’une indemnité, allant jusqu’à la moitié de leur salaire annuel et pouvant s’étaler sur dix ans, serait versée à ceux qui quitteraient leurs fonctions avant la retraite ou seraient écartés par le suffrage universel. En résumé, en termes de prévoyance et d’indemnité de départ, le sort des futurs magistrats communaux serait moins féerique qu’aujourd’hui, mais resterait confortable. Très? Trop? Le Conseil administratif met la barre assez haut. Mettons que c’est une base de négociation…

Quoi qu’il en soit, la Genève officielle a le dos au mur. Alors que les retraites des magistrats sont illégales depuis le changement de la loi sur la prévoyance professionnelle, les élus ont tant tardé à empoigner le problème que la question commence à leur échapper. Au niveau cantonal, le projet de réforme des retraites du Conseil d’État est en concurrence avec une initiative populaire peu amène. En Ville? On verra bien… Une certitude: c’est un débat difficile qui attend les élus municipaux, en pleine période électorale et alors que les retraites des citoyens de base sont sous pression.

En même temps, les uns et les autres devraient garder un point à l’esprit: un magistrat doit jouir d’une situation suffisamment confortable pour ne pas être incité, alors qu’il est en fonction, à se ménager des amitiés utiles pour la suite, à coups de décisions arrangeantes…