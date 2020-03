Restaurants genevois en pause forcée

Les derniers chiffres sont alarmants dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Cette semaine a été particulièrement difficile pour la branche. Les revenus ont dévissé parfois de 50%. Le soir, les Genevois hésitent à sortir par crainte d’être contaminés. Dans les hôtels, la chute est encore plus brutale. Les effets économiques risquent de se propager aussi rapidement que l’épidémie.

Lire aussi: Le coronavirus freine l’appétit des Genevois

L’annulation du Salon de l’auto et d’autres événements a fait partir en fumée les recettes des établissements les plus liés à cette grande manifestation. Mais les charges fixes demeurent pour une branche qui emploie beaucoup de monde et donne des coups de pouce aux jeunes en leur permettant souvent de se frotter au marché du travail et d’en retirer de l’expérience.

En mars, Genève sort traditionnellement de sa léthargie. Elle s’enfièvre, dans le bon sens de ce mot. Cette année, c’est avec la gueule de bois que le canton s’extirpe de l’hiver. Les gérants s’organisent comme ils peuvent en rognant des marges qui sont de plus en plus limitées.

Si le virus s’installe dans le paysage et surtout dans les têtes, Genève perdra un peu de son âme. Endroit d’échanges par excellence, le café joue un rôle social de premier plan. On y refait le monde, on s’y mélange, on y partage ses craintes, ses joies et ses peines.

Avec les beaux jours apparaissent les terrasses. Les restaurants gagnent de l’espace. L’air y circule aussi davantage et la clientèle, moins confinée, s’expose sans doute aussi moins à attraper toute maladie.

Ces jours, la peur semble encore plus contagieuse que le coronavirus. Espérons que des soirées plus douces, ce printemps, aient finalement raison de cette vilaine bestiole qui empoisonne tout le monde.