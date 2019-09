Repensons notre besoin d’éclairage

Le temps d’une soirée, Genève a retrouvé la sensation de la nuit. La vraie, celle qu’on ne connaît plus depuis qu’on est entrés dans l’ère de l’électricité et de l’éclairage public tous azimuts, rassurant et réconfortant. Cette obscurité que l’événement «La Nuit est Belle» nous a fait revivre en débranchant l’éclairage public dans tout le Grand Genève. Sentiment mitigé quand même, car entre les lieux qui devaient rester illuminés pour des raisons évidentes de sécurité, le Stade de Genève et son match impossible à déplacer ou les commerçants qui n’ont pas joué le jeu, cette nuit était toute relative. Sans parler des particuliers qui, dans leur immense majorité, ont laissé leurs logements briller de mille feux, bien que des régies les aient invités à s’éclairer à la bougie. Mais certains ont tout de même pu se reconnecter à l’univers entre deux passages de nuages, et d’autres se donner des frissons dans des rues assombries.

De nombreuses voix demandent que l’expérience soit renouvelée. On ne peut que se joindre à elles, en espérant que tout le monde se prêtera à l’exercice la prochaine fois. Mais éteindre l’éclairage public une fois de temps en temps ne suffira pas à résoudre le problème de la pollution lumineuse. Car c’est tous les jours que celle-ci sévit. Rappelons qu’elle perturbe la faune nocturne, qu’elle est la deuxième cause de mortalité des insectes après les pesticides et qu’elle inhibe chez l’homme la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Or des solutions existent. Il ne s’agit pas de retourner à l’âge de pierre, mais de repenser la nécessité de tout éclairer tout le temps. La France,

par exemple, a restreint l’illumination nocturne des vitrines et des monuments. Hélas, à Genève, les tentatives législatives en ce sens se sont jusqu’ici heurtées à une fin de non-recevoir de la majorité de droite. Mais le vent tourne.