Renforcer les métiers de l'humain

À l’appel du Cartel intersyndical genevois, la fonction publique manifestera ce jeudi pour protester contre le projet de budget 2020: la Commission des finances a récemment tracé les 412 postes supplémentaires que demandait le Conseil d’État. «Une attaque sans précédent, dénoncent les syndicalistes. On n’a jamais vu des postes qui étaient prévus se faire ainsi biffer.»

Dans le même temps, la France s’apprête à vivre une journée noire, notamment dans les transports. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers et «gilets jaunes» vont défiler aux côtés des syndicats et des partis d’opposition pour contester la réforme des retraites. Près de 250 rassemblements sont prévus. Et 6000 agents seront mobilisés rien qu’à Paris.

La manifestation genevoise fera-t-elle également carton plein? Pas sûr. D’abord parce que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière. Et que les conditions de travail sont globalement bien meilleures que celles de nos voisins français. La Commission des finances du Parlement genevois a d’ailleurs refusé de suspendre l’annuité en 2020 comme le proposait le gouvernement. Un joli gain de 53 millions de francs tout de même.

Sans atteindre les dérives de la France avec la fermeture d’écoles et d’hôpitaux dans certaines régions, le personnel genevois n’est cependant pas épargné. Protection des mineurs et des adultes, soignants, aide à domicile, Office de l’emploi: de plus en plus minutés, les collaborateurs de ces services souffrent de ne pouvoir répondre aux attentes de leur public, des personnes souvent vulnérables. Ces métiers de l’humain doivent impérativement être renforcés.

Cela implique des priorités de la part des autorités. L’École doit ainsi rester un secteur choyé, mais est-il bien raisonnable de vouloir renforcer le numérique alors que les profs sont débordés par des élèves? Au primaire déjà.