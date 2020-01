Rendons le quai aux piétons

Chaque dernier vendredi du mois, les cyclistes s’offrent un petit critérium urbain en musique, histoire de défendre par l’acte la mobilité douce à Genève. Ce mouvement, localement bien ancré et suivi – jusqu’à 1000 participants à la belle saison – porte un nom un peu barbare: «Critical mass». Il est mondial et vise à dénoncer l’emprise du trafic motorisé sur l’espace public.

Lirée également «Le quai des Bergues était ce samedi celui des piétons militants»

Sa version pédestre vient de naître avec succès dans notre ville. Samedi 11 janvier, plus de 300 piétons protestataires se sont donné rendez-vous sur le quai des Bergues. Le combat se mène en partant de l’hypercentre, saturé jusqu’à la caricature par le trafic routier, soutiennent les participants, en mettant simplement le pied à terre, sur un pavé flambant neuf qui, lui, n’a pas été choisi au hasard.

Depuis sa réouverture, ce quai magnifique est devenu un véritable boulevard pour les piétons. Ils sont des milliers à l’emprunter le week-end, des centaines les jours de semaine. Or, cette appropriation naturelle attend toujours sa validation politique. La peur des recours, qui confère un poids exorbitant aux opposants, débouche sur des compromis boiteux. On a préféré jusqu’ici morceler le processus de piétonnisation. Demain, on mettra à l’essai une nouvelle formule qui ne devrait pas interdire complètement le passage des voitures. Bref, on tourne en rond sur un pavé à la géométrie claire, définitivement fait pour les piétons.