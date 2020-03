Remerciements aux soignants

Genève, 15 mars

Je voudrais par ces quelques mots remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour notre santé dans les hôpitaux, nettoyeurs, nettoyeuses, aides-soignantes, aides-soignants, infirmiers, infirmières, médecins. Eux qui s’acharnent, minute après minute, auprès de ceux qui sont hospitalisés en leurs murs, atteints par un mal inconnu de nous tous.

Le traître, on ne le voit pas, mais il est partout. J’espère que la population aura pris conscience de ce fléau invisible.

Nos autorités mettent en place ce qui doit être fait. Mais l’autorité première, soit le Conseil fédéral, compose encore alors qu’il est de son devoir de prendre des décisions plus drastiques. Il faut que les cantons stoppent les aménagements si différents d’un canton à l’autre. Nous ne sommes pas plus malins que nos pays voisins qui, eux, ont eu le courage de prendre des décisions extrêmes.

J’en appelle au gouvernement genevois pour qu’en temps voulu il ait à cœur de remercier tous les employés soignants qui travaillent pour nous en leur octroyant un 14e salaire.

Je souhaite à toutes et à tous un courage sans nom, de respecter les règles et de se mesurer quant aux achats qu’ils seront à même de faire. Ce n’est pas chacun pour soi. Et je rappelle qu’il y a un élément essentiel dans cette situation anxiogène: la solidarité.

Je ne vous embrasserai pas mais vous fais un signe de la main.

Véronique Broccard