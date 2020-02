Le recours genevois fait débat

Veyrier, 14 février

La Ville de Genève s’apprête donc à entreprendre un recours à Paris contre la récente décision, prise par le gouvernement français, de terminer la liaison autoroutière reliant Machilly à Thonon, dans le Chablais voisin.

La décision de la Mairie de Genève, dont un des conseillers administratifs n’a pas adhéré, crée beaucoup de réactions, tant à Genève qu’en France voisine.

Plusieurs maires haut-savoyards l’ont évoquée lors de leurs discours aux habitants du début de l’An. Le prétexte premier serait la concurrence «déloyale» que cette construction créerait à l’activité du réseau Léman Express. Rien n’est prouvé dans ce sens. Au contraire, le flux des voitures passant de la région annemassienne en direction de Thonon voit tous les jours sa fluidité entravée dans ce secteur et les communes concernées doivent actuellement toujours compter sur le volumineux passage des véhicules dans leurs villages, surtout pendant la période estivale, jusqu’à Évian. En juillet et août, ce ne sont certainement pas les nombreuses familles passant leurs vacances en Haute-Savoie qui vont utiliser le réseau Léman Express, et surtout pas celles qui transitent jusqu’en Valais.

Le Conseil administratif sortant ne passe-t-il pas outre les organismes des relations franco-suisses? Tous les moyens de transport ont leur raison d’être et chacun doit avoir la liberté de son choix. À l’heure où les relations entre frontaliers et résidents sont malheureusement parfois tendues, le citoyen genevois peut s’étonner que ses élus municipaux prennent des décisions clivantes à quelques semaines de la fin de leur mandat.

Gilles Bourquin