La réaction de Rome nous rassure

On a pu imaginer, il y a quelques jours, que l’épidémie du coronavirus Covid-19, celui-là même qui paralyse la Chine depuis des semaines, était proche de son «pic», de son apogée virale. Tout indique qu’il faudra patienter plus longtemps. L’irruption de cas en Italie ayant entraîné la quarantaine de onze villes situées dans le nord du pays change nos perspectives. À l’évidence, le risque épidémique s’étend à de nouvelles régions et pays. L’arrêt du Calcio (championnat de football italien), la suspension du Carnaval de Venise, la fermeture des écoles et la réquisition probable de l’armée montrent que l’Italie prend au sérieux une situation qui peut dégénérer très vite. Ce n’est pas tant le nombre de décès directs dus au virus que redoutent les autorités mais la surcharge dramatique des systèmes de santé. L’épidémie, si elle devait s’étendre, risquerait alors de mettre en danger la sécurité des hôpitaux des pays les plus touchés, tout en paralysant l’activité sociale et économique des régions confinées à l’isolement.

Lire également «L’épidémie force l’Italie à décréter la quarantaine»

La réaction de l’Italie peut inquiéter par la symbolique des moyens exceptionnels qu’elle met en œuvre. Mais en réalité, Rome nous rassure. La Péninsule applique un principe de précaution élémentaire en matière d’épidémies. Pour avoir refusé d’admettre une anomalie sanitaire à Wuhan, Pékin est confronté aujourd’hui à une forme de chaos et de doutes systématiques.