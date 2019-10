Quand les élections se font spectacle

Carouge, 21 octobre Voilà à nouveau qu’on nous bassine six mois avant, et certainement encore six mois après, avec les campagnes puis les résultats des dernières votations! Ne peut-on pas faire preuve d’un peu plus d’humilité et de modestie?

Il n’y a vraiment pas de quoi submerger les médias de toutes ces images de manifestations tapageuses, embrassades, réceptions arrosées, portées aux nues: on a simplement élu des citoyens pour représenter nos intérêts à Berne, défendre nos droits et gérer notre pays le mieux possible, me semble-t-il.

Ce ne sont ni des héros qui ont sauvé des milliers de personnes ou accompli des exploits extraordinaires ni des chercheurs qui ont découvert le remède pour guérir les terribles maladies qui déciment la population.

De plus, comment peut-on parler de combats et de victoires pour des élections? Assez! Ces termes sont inappropriés, voire indécents, alors que la guerre et les conflits meurtriers secouent en ce moment plusieurs régions de la planète.

À l’époque, on ne faisait pas autant de tapage pour des gens qu’on a désignés uniquement pour faire leur travail, en espérant qu’ils le fassent avec la meilleure conscience et l’efficacité demandée. Je n’évoque même pas les coûts engendrés par toutes ces opérations, alors que de nombreux budgets sont dans le rouge, qu’on parle de la hausse des primes maladie et que de nombreux habitants n’arrivent pas à joindre les deux bouts…

Pourquoi se borner à vouloir effectuer un copier-coller de ce qui est en vigueur aux États-Unis? Un tel «show» imposé n’est absolument pas nécessaire, d’autant plus après un score d’environ 40% d’électeurs qui ont validé leurs bulletins de vote! Heureusement, les autres 60% peuvent zapper les chaînes de TV et radios suisses durant cette (longue) période, regarder d’excellents reportages ou films en replay sur les canaux étrangers…