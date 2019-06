Quand l’État met en jeu la confiance

L’identité électronique des citoyens peut-elle être fournie par des acteurs privés? Ou l’État doit-il, au XXIe siècle, devenir lui-même un bon informaticien pour continuer à assumer ses tâches régaliennes? Ce sont ces questions-là, vertigineuses si on réfléchit aux conséquences, qui ont animé le débat du Conseil des États mardi.

A lire: Une banque pourra fournir votre identité électronique

Sur le fond, tout le monde est d’accord: mieux vaut que cette identité électronique, sorte de mot de passe universel sécurisé par l’État, se fasse à la sauce suisse, plutôt qu’imposée par les géants américains d’internet dans un far west légal. Mais sur la forme, il y a des doutes. Car le Conseil fédéral propose de déléguer la conception du système à des acteurs privés qu’il encadrera et surveillera. Est-ce vraiment raisonnable de confier à une assurance maladie ou à une banque le stockage de données personnelles? Notre manière de consommer ne dit-elle pas quelque chose sur notre santé ou l’épaisseur de notre portefeuille?

Le gouvernement répond que la protection et la sécurité des données seront garanties. Il rappelle aussi que la plupart des pays qui ont opté pour une identité électronique 100% publique ont fait un four: après tout, un État – et encore moins la Confédération vu son organisation numérique – n’a ni la capacité d’innovation ni le savoir-faire qu’ont les privés en matière de solutions informatiques. Le parlement a suivi.

«Sur le fond, tout le monde préfère que l’identité électronique se fasse à la sauce suisse»

Faut-il se méfier de l’identité électronique à la suisse? Autant l’avouer humblement: je n’en ai aucune idée à ce stade! C’est peut-être d’ailleurs la faille démocratique du projet. Comme dans le cas du vote électronique, à défaut de connaissances techniques poussées, il est difficile de se faire une idée sur la sécurité de tels systèmes. Et à suivre le débat parlementaire, on se dit qu’on n’est pas les seuls…

Les autorités doivent s’en préoccuper. Dans la mesure où l’administration numérique est appelée à se développer, elles doivent garantir pour le moins une surveillance efficace et une gestion des données irréprochable des fournisseurs de solutions informatiques. Et être conscientes que la confiance dans la vie numérique a un prix plus élevé. (TDG)