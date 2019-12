PS: combien de divisions?

Le Parti socialiste genevois (PSG) traverse une mauvaise passe: démission d’un député connu, Jean-Charles Rielle; démission des instances dirigeantes de la magistrate onésienne Carole-Anne Kast; départ précipité de son poste de chef de groupe du député Thomas Wenger; avertissement de la direction au député et président de l’Asloca Alberto Velasco, coupable de s’épancher sans ménagement dans la presse sur son parti... Une crise grave? Elle peut le devenir, puisqu’elle se déroule à une encablure des élections municipales sur fond de résultats électoraux décevants pour le PS local.

Mais cette crise n’est pas qu’une simple querelle où de jeunes talents se heurtent à la vieille garde qu’il s’agit de débarquer, éternelle histoire. C’est une crise de gouvernance qui dévoile les difficultés de la direction du PSG à mener son bateau et à gérer des débats politiques clivants en son sein, comme celui sur l’harmonisation de la fiscalité des entreprises.

Cette crise est accentuée par l’absence grandissante de poids lourds en son sein. Historiquement, le mouvement social-démocrate est adossé à des organisations de masse. À Genève, il s’agit des syndicats privés et publics, des locataires, des maires et des magistrats, ainsi que des lobbys à succès. Cooptés ou élus au sommet du parti, leurs représentants font passer l’avis de leurs organisations. Les arbitrages trouvés sont ensuite repris par les élus et défendus devant les diverses assemblées législatives. Dans cette optique, les éventuelles votations populaires, même si elles déclenchent d’abondantes polémiques, sont pratiquement gagnées d’avance. On l’a vu en matière de logement, où de travail dominical, ces quarante dernières années.

Où sont-ils aujourd’hui ces poids lourds au sein de l’actuel comité directeur du Parti socialiste? Nulle part. Et sans eux, dans un parti menacé de devenir un simple vecteur de carrière, le jeu des ambitions personnelles et des règlements de comptes de cours de récréation ont le champ libre.